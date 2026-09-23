Рыбный отдел "АТБ" удивил: лосось, форель и креветки резко подешевели

Любителям рыбной продукции следует поспешить

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До 29 сентября в сети супермаркетов "АТБ" будут действовать существенные скидки на рыбу, морепродукты и консервы. Больше цены упали на рыбные деликатесы, которые обычно редко дешевеют.

Подробнее читайте в материале: Цены просели до 53%: что на этой неделе можно выгоднее купить у "АТБ"

Среди акционных предложений – лосось Norven без кожи весом 340 г. Его цена снизилась с 449,90 до 310,90 грн. То есть, экономия составляет 139 грн.

Также дешевле можно приобрести слабосоленую форель "Своя лінія" — за филе-кусок с кожей весом 180 г просят 199,90 грн вместо 275,90 грн.

Вкусно и доступно

В свою очередь упаковка семги "Своя Лінія" ломтиками без кожи стоит 64,90 грн вместо 89,90 грн за 60 г.

Заметно подешевело и ассорти из морепродуктов Norven охлажденное вареное. Его стоимость снизилась с 279,90 до 209,90 грн за 300 г.

Рыбные деликатесы по низким ценам

Упаковка охлажденной вареной креветки Norven калибра 20–40 и весом 330 г сейчас продается за 155,90 грн вместо 209,90 грн. Таким образом, на этой позиции можно сэкономить 54 грн.

Не менее выгодно можно приобрести и крабовые палочки "Своя лінія" с 40% содержанием рыбы. За упаковку 250 г во время акции нужно заплатить 50,50 грн. вместо 75,90 грн.

Пора делать запасы

Также цены свалились на несколько видов консервированной рыбы. В частности, измельченный тунец "Своя Лінія" в масле и собственном соке продается за 42,90 грн вместо 57,90 грн за 185 г.

Консервированная натуральная скумбрия "Своя Лінія" весом 240 г на этой неделе будет продаваться за 91,50 грн вместо 114,50 грн. Шпроты в масле 240 г можно приобрести за 93,30 грн. вместо 116,80 грн., а упаковка 160 г. обойдется в 65,50 грн. вместо 82 грн.

Выгодное предложение

Напомним. как ранее рассказывал "Телеграф", у "АТБ" появился отдел, который удивил покупателей: такие есть не везде.