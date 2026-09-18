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"АТБ" оголосив 40% знижки на сири: скільки тепер коштують популярні товари

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Акція триватиме протягом тижня
Акція триватиме протягом тижня. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Деякі позиції можна придбати помітно дешевше

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У магазинах "АТБ" розпочався черговий акційний тиждень. Цього разу серед товарів з найбільшими знижками — широкий асортимент сирів: плавлених, м’яких та напівтвердих.

Докладніше про це читайте в матеріалі "Ціни обвалилися вдвічі: що на цьому тижні можна урвати в "АТБ" значно дешевше"

Однією із найвигідніших пропозицій стали ціни на продукцію власної торгової марки "Своя лінія". Знижки на ці товари сягають 40%.

Зокрема, сир плавлений Класичний 38%, що зазвичай продається за 22,90 грн, зараз коштує 13,70 грн. За такою ж ціною можна придбати сир плавлений Вершковий 38% і варіант зі смаком грибів.

Зараз діють суттєві знижки

Також відчутно знижено вартість одразу кількох видів твердого сиру "Комо". Так, 150 г "Горіхового" 50% зараз можна придбати за 71,90 грн замість 103,70 грн.

Своєю чергою "Чеддер" 50% у форматі флоу-пак наразі продається за 64,50 грн замість звичних 90,70 грн.

Варто поспішити

Твердий сир "Комо" Вершковий 50% флоу-пак та Сметанковий 50% продають по 63,90 грн за упаковку 150 г. Звичайна ціна кожного з них — 89,40 грн, тобто знижка складає 28%.

Також відчутно здешевшала продукція SERENADA. Її напівтвердий сир Radamer 45%, коштує 95,90 грн за 200 г, хоча раніше його продавали за 119,90 грн. Такий самий сир у пластинах, вагою 150 г наразі продається за 77,90 грн, зі знижкою 20%.

На ці товари знижки невеликі, але все ж приємні

Враховуйте, що акційні ціни діють до 22 вересня, тож охочим поповнити запаси не варто зволікати.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", морозиво в "АТБ" коштує вдвічі менше звичайного: що встигнути купити за тиждень.

Теги:
#Акції #Ціни #Супермаркет #Знижки #АТБ