"АТБ" объявил 40% скидки на сыры: сколько теперь стоят популярные товары

Некоторые позиции можно приобрести заметно подешевле

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В магазинах "АТБ" началась очередная акционная неделя. На этот раз среди товаров с наибольшими скидками широкий ассортимент сыров: плавленых, мягких и полутвердых.

Подробнее об этом читайте в материале "Цены обвалились вдвое: что на этой неделе можно урвать в "АТБ" значительно дешевле"

Одними из самых выгодных предложений стали цены на продукцию собственной торговой марки "Своя лінія". Скидки на эти товары достигают 40%.

В частности, сыр плавленый Классический 38%, обычно продающийся за 22,90 грн, сейчас стоит 13,70 грн. По такой же цене можно приобрести сыр плавленый сливочный 38% и вариант со вкусом грибов.

Сейчас действуют существенные скидки

Также ощутимо снижена стоимость нескольких видов твердого сыра "Комо". Так, 150 г "Горіховий" 50% сейчас можно приобрести за 71,90 грн вместо 103,70 грн.

В свою очередь "Чедер" 50% в формате флоу-пак продается за 64,50 грн вместо привычных 90,70 грн.

Следует поспешить

Твердый сыр "Комо" Сливочный 50% флоу-пак и Сметанковий 50% продают по 63,90 грн за упаковку 150 г. Обычная цена каждого из них — 89,40 грн, то есть скидка составляет 28%.

Также ощутимо подешевела продукция SERENADA. Ее полутвердый сыр Radamer 45% стоит 95,90 грн за 200 г, хотя раньше его продавали за 119,90 грн. Такой же сыр в пластинах, весом 150 г сейчас продается за 77,90 грн, со скидкой 20%.

На эти товары скидки небольшие, но все же приятные

Учитывайте, что акционные цены действуют до 22 сентября, так что желающим пополнить запасы не стоит медлить.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", мороженое в "АТБ" стоит вдвое меньше обычного: что успеть купить за неделю.