Масло, йогурти, кефір в "АТБ" раптово подешевшали — що встигнути купити цього тижня

Акційні пропозиції дозволять заощадити чимало грошей

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В мережі супермаркетів "АТБ" цього тижня можна вигідно закупитися молочними продуктами. Просто зараз популярні позиції продають зі знижками до 40%.

Докладніше про це читайте у матеріалі "Ціни в "АТБ" впали майже вдвічі: які товари продають з великими знижками цього тижня"

Найбільшу знижку — 40% оголосили на масло "Ферма". Зокрема, солодковершкове селянське масло жирністю 72,6% у пачці 180 г зараз коштує 77,22 грн замість 128,90 грн. Бутербродне масло "Ферма" жирністю 62% продають зі знижкою 36% — за 71,01 грн.

Знижки на молочну продукцію

Йогуртні напої "Лактонія" Імун+ зі смаками полуниці та мультифрукту подешевшали на 33% — до 14,70 грн.

На 33% знизилася ціна і на йогурти "Лактонія" у пачках об'ємом 290 г. За 22,70 грн можна придбати варіанти зі смаком абрикосу і маракуї та чіа, чіа та пребіотиком лактулози, персиковий або зі висівками та злаками.

Сир "Білоцерківський" у фасуванні 350 г наразі продається за 55,90 грн, що на 30% менше від звичайної ціни.

їЙогурти "Злагода Малятко" для дітей від 9 місяців можна придбати за 15,90 грн замість 22,90 грн. Інші дитячі йогурти "Злагода" також втратили у ціні до 30% і тепер продаються за 20,50 грн.

Серед десертів вигідні ціни діють на глазуровані сирки. "Мушкетер" продається зі знижкою 34% — за 7,29 грн, а "Злагода" з ароматом ваніліну — 12,24 грн, що на 30% дешевше, ніж зазвичай.

Популярні молочні продукти зі знижками

Кефір "Ферма" жирністю 1% подешевшав на 32%, а молоко цієї ж фірми жирністю 2,5% впало у ціні на 31%. Молочний коктейль "Яготинський" the Smurfs зі смаком вершкового пломбіру та жирністю 2,5% коштує 17,01 грн — що на 30% менше, ніж раніше.

Біфідойогурти "Активіа" зі злаками та ягодами або манго й персиком наразі продають за 19,71 грн зі знижкою 30%.

Смачно, корисно і вигідно

Серед інших пропозицій — рослинно-вершкова суміш "Тульчинка" 180 г за 39,87 грн замість 57,50 грн. Йогурт "Яготинський" Skyr з полуницею можна придбати за 27,81 грн, а відро білого йогурту "Молокія" 3% вагою 1 кг — за 89,46 грн.

Також знижка діє на сметану "Злагода" Пряжена 10% за 31,95 грн.

Нагадаємо, як розповідав раніше "Телеграф", одне горить на сковороді, друге — ні: у чому прихована різниця між маслом "Ферма" та "Злагода".