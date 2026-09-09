Масло, йогурты, кефир в "АТБ" внезапно подешевели – что успеть купить на этой неделе

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В сети супермаркетов "АТБ" на этой неделе можно выгодно закупить молочные продукты. Прямо сейчас популярные позиции продают со скидками до 40%.

Подробнее об этом читайте в материале "Цены в "АТБ" упали почти вдвое: какие товары продают с большими скидками на этой неделе"

Наибольшую скидку — 40% объявили на масло "Ферма". В частности, сладкосливочное крестьянское масло жирностью 72,6% в пачке 180 г сейчас стоит 77,22 грн вместо 128,90 грн. Бутербродное масло "Ферма" жирностью 62% продают со скидкой 36% — за 71,01 грн.

Скидки на молочную продукцию

Йогуртные напитки "Лактонія" Імун+ со вкусами клубники и мультифрукта подешевели на 33% — до 14,70 грн.

На 33% снизилась цена и на йогурты "Лактонія" в пачках объемом 290 г. За 22,70 грн можно приобрести варианты со вкусом абрикоса и маракуи и чиа, чиа и пребиотиком лактулозы, персиковый или с отрубями и злаками.

Сыр "Білоцерківський" в фасовке 350 г сейчас продается за 55,90 грн, что на 30% меньше обычной цены.

Йогурты "Злагода Малюк" для детей от 9 месяцев можно приобрести за 15,90 грн вместо 22,90 грн. Остальные детские йогурты "Злагода" также потеряли в цене до 30% и теперь продаются за 20,50 грн.

Среди десертов выгодные цены действуют на глазированные сырки. "Мушкетер" продается со скидкой 34% — за 7,29 грн, а "Злагода" с ароматом ванилина — 12,24 грн, что на 30% дешевле обычного.

Популярные молочные продукты со скидками

Кефир "Ферма" жирностью 1% подешевел на 32%, а молоко этой же фирмы жирностью 2,5% упало в цене на 31%. Молочный коктейль "Яготинський" the Smurfs со вкусом сливочного пломбира и жирностью 2,5% стоит 17,01 грн — что на 30% меньше, чем раньше.

Бифидойогурты "Активіа" со злаками и ягодами или манго и персиком продают за 19,71 грн со скидкой 30%.

Вкусно, полезно и выгодно

Среди других предложений — растительно-сливочная смесь "Тульчинка" 180 г за 39,87 грн вместо 57,50 грн. Йогурт "Яготинський" Skyr с клубникой можно приобрести за 27,81 грн, а ведро белого йогурта "Молокія" 3% весом 1 кг — за 89,46 грн.

Также скидка действует на сметану "Злагода" Пряженая 10% за 31,95 грн.

Напомним, как рассказывал ранее "Телеграф", одно горит на сковороде, другое — нет: в чем скрыта разница между маслом "Ферма" и "Злагода".