Улюблений шоколад зі знижкою 48%: поспішайте — акція в "АТБ" завершиться за добу

Справжнє свято для любителів солодощів

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Мережа супермаркетів "АТБ" продовжує вражати знижками на популярні товари. Цього тижня під акційні пропозиції потрапили улюблені солодощі багатьох українців.

Докладніше про це читайте у матеріалі "Акцій в АТБ стало менше, але знижки до половини ціни: що варто купити цього тижня"

Так, до 8 вересня включно в магазинах мережі майже вдвічі дешевше можна придбати шоколад Millennium. Ба більше, акція розповсюджується як на чорний шоколад з мигдалем і журавлиною, так і на білий з мигдалем і кокосом.

Обидві позиції наразі можна придбати за 45,90 грн замість 88,90 грн. Таким чином, економія складає 48%.

Чорний шоколад з горіхами і ягодами

Білий шоколад з кокосом і мигдалем

Головне — встигнути придбати смаколики за акційними цінами, адже знижка діятиме до кінця доби 8 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про тест протеїнових батончиків з "АТБ" і не тільки: в яких популярних більше цукру, ніж білка.