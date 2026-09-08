Укр

Любимый шоколад со скидкой 48%: спешите — акция в "АТБ" закончится уже через сутки

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Автор
Шоколад на любой вкус
Шоколад на любой вкус. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Настоящий праздник для любителей сладостей

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Сеть супермаркетов "АТБ" продолжает поражать скидками на популярные товары. На этой неделе под акционные предложения попали любимые сладости многих украинцев.

Подробнее об этом читайте в материале "Акций в АТБ стало меньше, но скидки до половины цены: что стоит купить на этой неделе"

Так, до 8 сентября включительно в магазинах сети почти вдвое дешевле можно приобрести шоколад Millennium. Более того, акция распространяется как на черный шоколад с миндалем и клюквой, так и на белый с миндалем и кокосом.

Обе позиции сейчас можно приобрести за 45,90 грн вместо 88,90 грн. Таким образом экономия составляет 48%.

Черный шоколад с орехами и ягодами
Белый шоколад с кокосом и миндалем

Главное — успеть приобрести вкусности по акционным ценам, ведь скидка будет действовать до конца суток 8 сентября.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о тесте протеиновых батончиков из "АТБ" и не только: в каких популярных больше сахара, чем белка.

Теги:
#Цены #Шоколад #Акция #АТБ