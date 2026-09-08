Любимый шоколад со скидкой 48%: спешите — акция в "АТБ" закончится уже через сутки
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Настоящий праздник для любителей сладостей
Сеть супермаркетов "АТБ" продолжает поражать скидками на популярные товары. На этой неделе под акционные предложения попали любимые сладости многих украинцев.
Подробнее об этом читайте в материале "Акций в АТБ стало меньше, но скидки до половины цены: что стоит купить на этой неделе"
Так, до 8 сентября включительно в магазинах сети почти вдвое дешевле можно приобрести шоколад Millennium. Более того, акция распространяется как на черный шоколад с миндалем и клюквой, так и на белый с миндалем и кокосом.
Обе позиции сейчас можно приобрести за 45,90 грн вместо 88,90 грн. Таким образом экономия составляет 48%.
Главное — успеть приобрести вкусности по акционным ценам, ведь скидка будет действовать до конца суток 8 сентября.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о тесте протеиновых батончиков из "АТБ" и не только: в каких популярных больше сахара, чем белка.