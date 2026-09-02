Сири зі знижкою до 35%: поспішайте в "АТБ", щоб поповнити запаси

Акція торкнулась найпопулярніших позицій в магазині

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Цього тижня покупці мережі супермаркетів "АТБ" можуть запастися улюбленими сирами з приємними знижками. В рамках акції впали ціни на плавлені, м’які, напівтверді та тверді сири, які просто зараз можна придбати зі знижками до -35%.

Докладніше про це читайте в матеріалі "Акцій в АТБ стало менше, але знижки до половини ціни: що варто купити цього тижня"

Так, плавлений сир "Комо" зі смаком "Вершковий тенеро" та "З беконом" продається за 17,50 грн. Також вигідно можна придбати сири Ryki: "Цезар", "Маасдам" та "Едам" коштують лише 59,90 грн, що на 32% дешевше від звичайної ціни.

Смачно і вигідно

Ще один вигідний варіант для любителів плавленого сиру — De Luxe Foods&Goods з чеддером або емменталем, що зараз коштує 45,90 грн. А доволі дорогий зазвичай сир маскарпоне De Lucia подешевшав на 31% і тепер продається за 104,90 грн.

Потрапили під акцію й тверді сири "Своя лінія" зі смаками гауда, вершковий, зі смаком пряженого молока та голландський. Їх зараз продають за 59,90 грн, що на 30% дешевше, ніж зазвичай.

Можна запастися наперед

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про тест за 5 хвилин у духовці: яка дешева моцарела дає ті самі "сирні нитки".