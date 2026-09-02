Сыры со скидкой до 35%: торопитесь в "АТБ", чтобы пополнить запасы

Акция затронула самые популярные позиции в магазине

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На этой неделе покупатели сети супермаркетов "АТБ" могут запастись любимыми сырами с приятными скидками. В рамках акции упали цены на плавленые, мягкие, полутвердые и твердые сыры, которые сейчас можно приобрести со скидками до -35%.

Подробнее об этом читайте в материале "Акций в "АТБ" стало меньше, но скидки до половины цены: что стоит купить на этой неделе"

Так, плавленый сыр "Комо" со вкусом "Вершковий тенеро" и "З беконом" продается за 17,50 грн. Также выгодно можно приобрести сыры Ryki : "Цезар", "Маасдам" и "Едам" стоят всего 59,90 грн, что на 32% дешевле обычной цены.

Вкусно и выгодно

Еще один выгодный вариант для любителей плавленого сыра – De Luxe Foods&Goods с чеддером или эмменталем, который сейчас стоит 45,90 грн. А довольно дорогой обычно сыр маскарпоне De Lucia подешевел на 31% и теперь продается за 104,90 грн.

Попали под акцию и твердые сыры "Своя лінія" со вкусами гауда, сливочный, со вкусом топленого молока и голландский. Их сейчас продают за 59,90 грн, что на 30% дешевле обычного.

Можно запастись вперед

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о тесте за 5 минут в духовке: какая дешевая моцарелла дает те самые "сырные нити".