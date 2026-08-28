Майже вдвічі дешевше: в "АТБ" стартували величезні знижки на каву і чай

Деякі популярні товари подешевшали на 48%

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Ціни на якісну каву та чай рідко бувають низькими, але цього тижня їх можна придбати в "АТБ" із величезними знижками. Акційна пропозиція зменшила вартість окремих позицій аж на 48%, що дозволить значно заощадити на покупці тих товарів.

Докладніше про це читайте тут: Ціни в АТБ різко впали: які популярні товари віддають майже за пів ціни

Лідером за знижкою стала кава Ambassador Premium — ціна на неї впала на 48% і складає 247,90 грн, а на Ambassador Majestic у зернах — до 591,90 грн. Чайні набори Lovare Fest Tea Set, Champagne Splashes та Flower Tea також продають з чималою знижкою у 40%.

Вигідна пропозиція

Чай тієї ж фірми зі смаком Bergamot, зелений та чорний асорті наразі коштують 52.50 грн замість 87,90 грн, а кава Jacobs Monarch classic впала у ціні на 40-41% і продається за 177,90 замість майже 300 грн. Чай Lovare Імбирний ранок впав у ціні на 40%, а Black Royal Tea та De Luxe Foods&Goods — на 35-38%.

Чай теж подешевшав

Чай De Luxe Pekoe чорний цейлонський коштує 51,90 грн (мінус 35%), чорний байховий "Своя лінія" з ароматом бергамоту — 44,50 грн (мінус 32%), кава Fort Intense мелена — 139,90 грн (мінус 31%), а розчинна "Чорна Карта Gold" — від 96,50 до 306,80 грн залежно від фасування, зі знижкою 31%.

Акція триватиме тиждень

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи можна заварювати чайний пакетик повторно і чим це загрожує.