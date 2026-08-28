Почти вдвое дешевле: в "АТБ" стартовали огромные скидки на кофе и чай

Некоторые популярные товары подешевели на 48%

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Цены на качественный кофе и чай редко бывают низкими, но на этой неделе их можно приобрести в "АТБ" с огромными скидками. Акционное предложение снизило стоимость отдельных позиций на 48%, что позволит значительно сэкономить на покупке этих товаров.

Подробнее об этом читайте здесь: Цены в "АТБ" резко упали: какие популярные товары отдают почти за полцены

Лидером по скидке стал кофе Ambassador Premium — цена на него упала на 48% и составляет 247,90 грн, а на Ambassador Majestic в зернах — до 591,90 грн. Чайные наборы Lovare Fest Tea Set, Champagne Splashes и Flower Tea также продают с большой скидкой в 40%.

Выгодное предложение

Чай той же фирмы со вкусом Bergamot, зеленый и черный ассорти стоят 52.50 грн вместо 87,90 грн, а кофе Jacobs Monarch classic упал в цене на 40-41% и продается за 177,90 вместо почти 300 грн. Чай Lovare Имбирное утро упало в цене на 40%, а Black Royal Tea и De Luxe Foods&Goods — на 35-38%.

Чай тоже подешевел

Чай De Luxe Pekoe черный цейлонский стоит 51,90 грн (минус 35%), черный байховый "Своя лінія" с ароматом бергамота — 44,50 грн (минус 32%), кофе Fort Intense молотый — 139,90 грн (а на 60-35%), 306,80 грн в зависимости от фасовки, со скидкой 31%.

Акция продлится неделю

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли заваривать чайный пакетик повторно и чем это грозит.