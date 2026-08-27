Сир зі знижками до 36%: за чим варто бігти в "АТБ" вже зараз

Ціни впали на низку дуже популярних позицій

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Цього тижня мережа супермаркетів "АТБ" оголосила чималі знижки на сирну продукцію. Наразі придбати улюблені товари можна на 36% дешевше ніж зазвичай.

Докладніше про це читайте у матеріалі – Ціни в АТБ різко впали: які популярні товари віддають майже за пів ціни

Найбільше подешевшали плавлені сири "Золотий Резерв" — копчений смак, вершковий та "Дружба" — і коштують тепер 17,50 грн . Сир моцарела De Luxe Foods&Goods продають на 32% дешевше — за 45,90 грн, а Radamer напівтвердий зі знижкою 30–31% обійдеться у 67,90 грн.

Приємні ціни на сири

Вигідні пропозиції є і серед крем-сирів. "Ферма" вершковий подешевшав на 33% і кошту тепер 52,83 грн, "Феліта" 45% можна придбати на 34% дешевше, а крем-сир "Розумний вибір" — на 33%.

Класичний та легкий крем-сири Philadelphia також продають зі знижкою 33% — за 89,01 грн.

Крем-сир також попав під акцію

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", найдешевші сири із "АТБ" та "Сільпо" перевірили йодом і духовкою: що показав тест