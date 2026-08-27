Сыр со скидками до 36%: за чем следует бежать в "АТБ" уже сейчас

Цены упали на ряд очень популярных позиций

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На этой неделе сеть супермаркетов "АТБ" объявила немалые скидки на творожную продукцию. Приобрести любимые товары можно на 36% дешевле обычного.

Подробнее об этом читайте в материале – Цены в "АТБ" резко упали: какие популярные товары отдают почти за полцены

Больше всего подешевели плавленые сыры "Золотий Резерв" — копченый вкус, сливочный и "Дружба" — и стоят теперь 17,50 грн. Сыр моцарелла De Luxe Foods&Goods продают на 32% дешевле — за 45,90 грн, а Radamer полутвердый со скидкой 30–31% обойдется в 67,90 грн.

Приятные цены на сыры

Выгодные предложения есть и среди крем-сыров. "Ферма" сливочный подешевел на 33% и стоимости теперь 52,83 грн, "Феліта" 45% можно приобрести на 34% дешевле, а крем-сырь "Розумний вибір" — на 33%.

Классический и легкий крем-сыры Philadelphia также продают со скидкой 33% — за 89,01 грн.

Крем-сыр также попал под акцию

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", самые дешевые сыры из "АТБ" и "Сільпо" проверили йодом и духовкой: что показал тест