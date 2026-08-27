Дуже щедрі знижки: в "АТБ" оголосили акцію на червону рибу, ікру та морепродукти

Морські делікатеси цього тижня можна придбати за доступною ціною

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В мережі супермаркетів "АТБ" стартував черговий акційний тиждень. Цього разу знижки у понад 40% діють на рибу, морські делікатеси та крабові палички.

Докладніше про це читайте в матеріалі – Ціни в АТБ різко впали: які популярні товари віддають майже за пів ціни

Однією з найвигідніших пропозицій наразі є крабові палички "Водний світ". Упаковка вагою 250 грамів зараз коштує 53,90 грн, а 520 грамів – 109,90 грн, що на 41% менше за звичайну ціну.

Помітно знизилися й ціни на ікру. Лососева зерниста Norven зі знижкою у 40% зараз коштує 310,90 грн, а ікра форелі Norven з тією ж знижкою – 255,90 грн.

Вигідні пропозиції

Мідії варено-морожені у глазурі цього тижня продають за 89,90 грн, а філе оселедця в олії Norven можна придбати за 73,90 гривні, що на 30% і 33% менше звичайної ціни.

Для любителів червоної риби оголошено також знижку на філе-шматок слабосоленої форелі. Її вартість становить 199,90 грн, а знижка складає 27%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому акційні товари часто "в дорозі".