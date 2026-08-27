Очень щедрые скидки: в "АТБ" объявили акцию на красную рыбу, икру и морепродукты

Морские деликатесы на этой неделе можно приобрести по доступной цене

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В сети супермаркетов "АТБ" стартовала очередная акционная неделя. В этот раз скидки более 40% действуют на рыбу, морские деликатесы и крабовые палочки.

Подробнее об этом читайте в материале – Цены в АТБ резко упали: какие популярные товары отдают почти за полцены

Одним из самых выгодных предложений в настоящее время являются крабовые палочки "Водний світ". Упаковка весом 250 граммов сейчас стоит 53,90 грн, а 520 граммов – 109,90 грн, что на 41% меньше обычной цены.

Заметно снизились и цены на икру. Лососевая зернистая Norven со скидкой в 40% сейчас стоит 310,90 грн, а икра форели Norven с той же скидкой – 255,90 грн.

Выгодные предложения

Мидии варено-мороженые в глазури на этой неделе продают за 89,90 грн, а филе сельди в масле Norven можно приобрести за 73,90 грн, что на 30% и 33% меньше обычной цены.

Для любителей красной рыбы объявлена также скидка на филе-кусок слабосоленой форели. Ее стоимость составляет 199,90 грн, а скидка составляет 27%.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему акционные товары часто "в дороге".