Масло в "АТБ" на величезній знижці: акція скоро закінчиться

Придбати цей продукт зараз можна майже вдвічі дешевше

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Якісне вершкове масло ніколи не було дешевим продуктом. Водночас без нього неможливо уявити левову частину нашого раціону. Саме тому, коли в "АТБ" оголошують тиждень знижок на цей товар, відмовлятися від такої можливості не варто.

Докладніше про актуальні пропозиції розповість "Телеграф".

Просто зараз в мережі супермаркетів "АТБ" можна за вигідною ціною придбати солодковершкове масло "Селянське" жирністю 72,6% від фірми "Ферма".

Акція в АТБ

За акційною пропозицією пачка масла вагою 180 грамів коштує 72,90 грн, тоді як зазвичай ціна на нього сягає 126 гривень. Таким чином, економія на одній пачці сягає приблизно 53 грн або 42%.

Акція триватиме з 19 по 25 серпня, тому якщо ви плануєте скористатися вигідною пропозицією, не варто зволікати.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", саме час приготувати улюблений салат: в "АТБ" можна закупитися майже вдвічі дешевше.