Саме час приготувати улюблений салат: в "АТБ" можна закупитися майже вдвічі дешевше
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Акційні пропозиції зроблять смачну страву ще й економною
Якщо ви давно хотіли приготувати салат із крабовими паличками, зараз – саме час. Саме у ці дні придбати продукти для цієї страви у мережі супермаркетів "АТБ" можна за дуже приємними цінами.
Докладніше про це розповість "Телеграф".
Акція на продукти
З 19 по 25 серпня 2026 року в "АТБ" діє акція "Економія", у межах якої можна придбати майонез та крабові палички зі знижкою понад 40%.
Зокрема, за зниженою ціною наразі можна придбати майонез "Європейський" на перепелиних яйцях жирністю 72% та "Королівський" жирністю 67% у пакуванні 500 г. Їхня вартість складає лише 57,90 грн замість звичних 96,90 грн.
Ще одна вигідна пропозиція стосується заморожених крабових паличок ТМ "Водний світ" вагою 250 та 520 грамів.
Менший об’єм коштує 53,90 грн замість 91 грн, а більший можна придбати за 109,90 грн замість 186,90 грн. Таким чином економія складе понад 40%.
Загалом лише на цих двох інгредієнтах для салату ви заощадите 115 грн, заплативши 167,80 грн замість 283,80 грн.
Рецепт салату з крабовими паличками
Ця страва знайома кожному українцю і готується дуже просто.
Для салату знадобляться:
- 250 г крабових паличок;
- 3 курячі яйця;
- 1 банка консервованої кукурудзи;
- 1 свіжий огірок;
- 100–150 г майонезу;
- сіль за смаком.
Яйця потрібно відварити і охолодити, з кукурудзи злити рідину. Всі інгредієнти нарізати невеликими кубиками, додати майонез, трохи солі та добре перемішати.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, рецепт для перекусу та святкового столу: з однієї пачки крабових паличок — дві намазки (відео)