Саме час приготувати улюблений салат: в "АТБ" можна закупитися майже вдвічі дешевше

Акційні пропозиції зроблять смачну страву ще й економною

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Якщо ви давно хотіли приготувати салат із крабовими паличками, зараз – саме час. Саме у ці дні придбати продукти для цієї страви у мережі супермаркетів "АТБ" можна за дуже приємними цінами.

Докладніше про це розповість "Телеграф".

Акція на продукти

З 19 по 25 серпня 2026 року в "АТБ" діє акція "Економія", у межах якої можна придбати майонез та крабові палички зі знижкою понад 40%.

Зокрема, за зниженою ціною наразі можна придбати майонез "Європейський" на перепелиних яйцях жирністю 72% та "Королівський" жирністю 67% у пакуванні 500 г. Їхня вартість складає лише 57,90 грн замість звичних 96,90 грн.

Майонез з великою знижкою

Ще одна вигідна пропозиція стосується заморожених крабових паличок ТМ "Водний світ" вагою 250 та 520 грамів.

Менший об’єм коштує 53,90 грн замість 91 грн, а більший можна придбати за 109,90 грн замість 186,90 грн. Таким чином економія складе понад 40%.

Крабові палички за вигідною ціною

Загалом лише на цих двох інгредієнтах для салату ви заощадите 115 грн, заплативши 167,80 грн замість 283,80 грн.

Рецепт салату з крабовими паличками

Ця страва знайома кожному українцю і готується дуже просто.

Для салату знадобляться:

250 г крабових паличок;

3 курячі яйця;

1 банка консервованої кукурудзи;

1 свіжий огірок;

100–150 г майонезу;

сіль за смаком.

Яйця потрібно відварити і охолодити, з кукурудзи злити рідину. Всі інгредієнти нарізати невеликими кубиками, додати майонез, трохи солі та добре перемішати.

Салат з крабовими паличками

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, рецепт для перекусу та святкового столу: з однієї пачки крабових паличок — дві намазки (відео)