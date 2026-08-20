Масло в "АТБ" на огромной скидке: акция скоро закончится

Приобрести этот продукт сейчас можно почти вдвое дешевле

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Качественное сливочное масло никогда не было дешевым продуктом. В то же время, без него невозможно представить львиную часть нашего рациона. Именно поэтому когда в "АТБ" объявляют неделю скидок на этот товар, отказываться от такой возможности не стоит.

Подробнее об актуальных предложениях расскажет "Телеграф".

Прямо сейчас в сети супермаркетов "АТБ" можно по выгодной цене приобрести сладкосливочное масло "Селянське" жирностью 72,6% от фирмы "Ферма".

Акция в АТБ

По акционному предложению пачка масла весом 180 грамм стоит 72,90 грн, тогда как обычно цена на него достигает 126 гривен. Таким образом, экономия на одной пачке достигает примерно 53 грн. или 42%.

Акция продлится с 19 по 25 августа, поэтому если вы планируете воспользоваться выгодным предложением, не стоит медлить.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", самое время приготовить любимый салат: у "АТБ" можно закупиться почти вдвое дешевле.