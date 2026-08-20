Популярний сир в "АТБ" дивує цінами: встигніть купити

Головне – встигнути до кінця акції

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

З 19 до 25 серпня в мережі супермаркетів "АТБ" діє акція "Економія". В ці дні за зниженими цінами можна придбати безліч популярних товарів, в тому числі – сири з вишуканим смаком.

Докладніше про одну з таких пропозицій розповість "Телеграф".

Просто зараз в магазинах "АТБ" зі знижкою 31% пропонують улюблений сир багатьох покупців – "12 місяців" жирністю 40% від литовського бренду Dziugas.

Сир 40% жирності

Брусок вагою 180 грамів зараз можна придбати за 142,90 грн замість 205,90 грн, а подрібнений сир масою 100 г — за 79,90 замість 115,90 грн. Також знижка діє на тертий сир вагою 100 г — 69,90 грн замість 99,90 грн. В середньому економія на цій позиції сягає 30 гривень.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", саме час приготувати улюблений салат: в "АТБ" можна закупитися майже вдвічі дешевше.