Популярный сыр в "АТБ" удивляет ценами: успейте купить

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С 19 по 25 августа в сети супермаркетов "АТБ" действует акция "Економія". В эти дни по сниженным ценам можно приобрести множество популярных товаров, в том числе сыры с изысканным вкусом.

Подробнее об одном из таких предложений расскажет "Телеграф".

Прямо сейчас в магазинах "АТБ" со скидкой 31% предлагают любимый сыр многих покупателей — "12 месяцев" жирностью 40% от литовского бренда Dziugas.

Сыр 40% жирности

Брусок весом 180 граммов сейчас можно приобрести за 142,90 грн вместо 205,90 грн, а измельченный сыр массой 100 г – за 79,90 вместо 115,90 грн. Также скидка действует на тертый сыр весом 100 г – 69,90 грн вместо 99,90 грн. В среднем экономия на этой позиции составляет 30 гривен.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", самое время приготовить любимый салат: в "АТБ" можно закупиться почти вдвое дешевле.