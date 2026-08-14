Ковбаса та сардельки в "АТБ" різко подешевшали — що і за скільки можна купити зараз

Деякі товари подешевшали аж на 40%

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Цього тижня в мережі супермаркетів "АТБ" діють акційні ціни на велику кількість популярних товарів. Зокрема, знижки на м'ясну продукцію сягають 40%, тому деякі позиції зараз можна придбати відчутно дешевше, ніж зазвичай.

Докладніше про це читайте в матеріалі – "В "АТБ" великий розпродаж: шоколад, морозиво та ковбаси йдуть за пів ціни"

Однією з найвигідніших акційних позицій стала ковбаса "Ковбасний ряд" Баварський. Її вартість знизилась одразу на 40% і тепер складає 62,90 грн.

Таку саму знижку отримала ковбаса "М'ясна лавка" Губернська. Після зниження ціни її можна придбати за 85,90 грн.

Ковбаса "Тернопільська" сиров'ялена наразі продається за 336,89 грн за кілограм. Для порівняння: раніше її вартість сягала 562,75 грн, тож економія становить 40%.

Вигідні пропозиції

До акційного переліку також потрапила ковбаса "Вершкова" у вакуумній упаковці – на неї також діє знижка у 40%.

Не оминула акція і сардельки з сиром від "М’ясна лавка", які зараз продають зі знижкою 35%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи справді в дешевій ковбасі є кістки та шкіра: розкрито секрет низької ціни.