Колбаса и сардельки в "АТБ" резко подешевели – что и за сколько можно купить сейчас

Некоторые товары подешевели на 40%

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На этой неделе в сети супермаркетов АТБ действуют акционные цены на большое количество популярных товаров. В частности, скидки на мясную продукцию достигают 40%, поэтому некоторые позиции сейчас можно приобрести значительно дешевле, чем обычно.

Подробнее об этом читайте в материале – "В "АТБ" большая распродажа: шоколад, мороженое и колбасы уходят за полцены"

Одной из выгодных акционных позиций стала колбаса "Ковбасний ряд" Баварськй. Ее стоимость снизилась сразу на 40% и теперь составляет 62,90 грн.

Такую же скидку получила колбаса "М'ясна лавка" Губернська. После снижения цены ее можно приобрести за 85,90 грн.

Колбаса "Тернопільска" сыровяленая сейчас продается за 336,89 грн за килограмм. Для сравнения: раньше ее стоимость достигала 562,75 грн, так что экономия составляет 40%.

Выгодные предложения

В акционный перечень также попала колбаса "Вершкова" в вакуумной упаковке – на нее также действует скидка в 40%.

Не обошла акция и сардельки с сыром от "М'ясна лавка", которые сейчас продают со скидкой 35%.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли в дешевой колбасе есть кости и кожа: раскрыт секрет низкой цены.