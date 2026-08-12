Солодощі в "АТБ" раптово подешевшали майже вдвічі — ось що варто встигнути купити

На закупівлю є тиждень

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В "АТБ" оновили пропозиції для ласунів, і деякі товари зараз коштують помітно дешевше, ніж зазвичай. Найцікавіші знижки стосуються шоколаду та солодощів від відомих українських брендів, а окремі позиції можна придбати менш ніж за 10 гривень.

Докладніше про це – в матеріалі "Телеграфу": В "АТБ" великий розпродаж: шоколад, морозиво та ковбаси йдуть за пів ціни

Однією з найпомітніших пропозицій став шоколад Millennium Very Peri з начинкою та карамелізованим арахісом. Плитка вагою 270–285 грамів коштує 89,70 грн. Це може бути цікавим варіантом для тих, хто шукає великий шоколад за акційною ціною.

Дійсно вигідно

Дешевше продають і пористий шоколад Roshen. Білий, молочний та екстрачорний шоколад зараз можна придбати всього за 33,70 грн. Такі плитки підійдуть як для перекусу, так і для домашньої випічки.

Ще бюджетніша пропозиція — желейні цукерки Roshen Yummi Gummi. Sour Belts, Mini Bear Mix та "Банан" продаються по 19,70 грн за упаковку. Для тих, хто любить фруктові та кислуваті солодощі, це одна з найдоступніших позицій у списку.

Смачні акції

Особливо помітно знизилася ціна на мусовий шоколад Millennium La Creme. Варіанти з начинкою тірамісу або полуничний чізкейк коштують 36,45 грн замість 68,90 грн. Таким чином, знижка становить майже половину початкової вартості.

Знизилася ціна і на чорний шоколад Roshen Brut 80% та Roshen Special 56%. Тож прихильники більш насиченого смаку також можуть знайти вигідний варіант.

Саме час поповнити запаси

Є в акції й солодощі для дітей. Вітамінна добавка VALE зі смаком апельсина або полуниці коштує лише 4,50 грн. Водночас перед купівлею варто звернути увагу на склад та рекомендоване споживання таких продуктів.

Серед інших пропозицій — плитка Milka з мигдалем та фундуком за 79,11 грн. Шоколадна паста "Своя лінія" з фундуком обійдеться у 91,71 грн.

А ось печиво та вафлі можна взяти зовсім недорого. Roshen Lovita з желейною начинкою або вершковим кремом та арахісом, а також вафлі Roshetto peanut коштують лише 9,30 грн.

Такі ціни бувають не часто

Водночас варто враховувати, що асортимент і наявність конкретних товарів можуть відрізнятися у різних магазинах "АТБ".

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", святковий стіл за 3 600 грн: українка показала, як бюджетно нагодувати гостей.