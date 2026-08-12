Сладости в "АТБ" внезапно подешевели почти вдвое – вот что стоит успеть купить

На закупку есть неделя

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В "АТБ" обновили предложения для сладкоежек, и некоторые товары сейчас стоят заметно дешевле обычного. Самые интересные скидки касаются шоколада и сладостей от известных украинских брендов, а отдельные позиции можно приобрести менее чем за 10 гривен.

Подробнее об этом – в материале "Телеграфа": В "АТБ" большая распродажа: шоколад, мороженое и колбасы идут за полцены

Одним из самых заметных предложений стал шоколад Millennium Very Peri с начинкой и карамелизированным арахисом. Плитка весом 270-285 граммов стоит 89,70 грн. Это может быть интересным вариантом для ищущих большой шоколад по акционной цене.

Действительно выгодно

Дешевле продают и пористый шоколад Roshen. Белый, молочный и экстрачерный шоколад сейчас можно приобрести всего за 33,70 грн. Такие плитки подойдут как для перекуса, так и для домашней выпечки.

Еще более бюджетное предложение — желейные конфеты Roshen Yummi Gummi. Sour Belts, Mini Bear Mix и "Банан" продаются по 19,70 грн за упаковку. Для тех, кто любит фруктовые и кисловатые сладости, это одна из самых доступных позиций в списке.

Вкусные акции

Особенно заметно снизилась цена на муссовый шоколад Millennium La Creme. Варианты с начинкой тирамису или клубничный чизкейк стоят 36,45 грн вместо 68,90 грн. Таким образом, скидка составляет около половины первоначальной стоимости.

Упала цена и на черный шоколад Roshen Brut 80% и Roshen Special 56%. Так что поклонники более насыщенного вкуса также могут найти выгодный вариант.

Самое время пополнить запасы

Есть в акции и сладости для детей. Витаминная добавка VALE со вкусом апельсина или клубники стоит всего 4,50 грн. В то же время, перед покупкой следует обратить внимание на склад и рекомендуемое потребление таких продуктов.

Среди других предложений – плитка Milka с миндалем и фундуком за 79,11 грн. Шоколадная паста "Своя лінія" с фундуком обойдется в 91,71 грн.

А вот печенье и вафли можно взять совсем недорого. Roshen Lovita с желейной начинкой или сливочным кремом и арахисом, а также вафли Roshetto peanut стоят всего 9,30 грн.

Такие цены бывают не часто

В то же время следует учитывать, что ассортимент и наличие конкретных товаров могут отличаться в разных магазинах "АТБ".

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", праздничный стол за 3 600 грн: украинка показала, как бюджетно накормить гостей.