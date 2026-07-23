Туалетний папір "Сніжна Панда" майже за півціни: в "АТБ" великі знижки на хімію та гігієну

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У магазинах мережі "АТБ" стартував новий розпродаж товарів для дому, гігієни та догляду за собою. Покупці можуть придбати популярні засоби зі знижками до 50%, а акційні ціни діятимуть лише обмежений час.

Докладніше про це читайте у матеріалі "Телеграфу" – Ціни в "АТБ" посипались: що продають зі знижками понад 50%

Найвигіднішою пропозицією стали прокладки Always Platinum Day&Night, які подешевшали одразу на 50%. Тепер їх можна придбати за 125,91 грн.

Не менш привабливою є акція на туалетний папір "Сніжна Панда". Його ціна зменшилася на 40%, тому упаковка коштує 73,90 грн. Також зі значною економією можна купити крем-мило для рук Cotton Oil, яке продається зі знижкою 45% за 33,90 грн, та гель для душу Royal Nova, що подешевшав на 43% — до 45,90 грн.

Вигідні пропозиції тижня

Серед побутової хімії варто звернути увагу на рідкий миючий засіб Power De Luxe. Завдяки знижці 38% його вартість становить 92,90 грн. Пральні засоби Wells Natural для видалення плям і відбілювач також беруть участь в акції — обидва товари продаються по 91,90 грн, що на 37% дешевше від звичайної ціни.

Для кухні мережа пропонує популярні засоби для миття посуду Fairy. Одразу три різновиди можна придбати зі знижкою 30% — по 58,90 грн за пляшку.

Знижки на побутову хімію

Знижки поширюються й на товари для щоденного догляду. Зубна паста Colgate Max Fresh Charcoal подешевшала на 35–38% і коштує 67,90 грн. Аналогічна знижка діє на дезодорант Old Spice Epic Legend, який можна придбати за 123,90 грн.

Акція діє до кінця тижня

Акційні пропозиції діють лише протягом поточного тижня або до закінчення товарних запасів у магазинах мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки зараз заробляють касири в "АТБ": майже як президент.