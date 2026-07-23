Туалетний папір "Сніжна Панда" майже за півціни: в "АТБ" великі знижки на хімію та гігієну
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Гарна можливість заощадити кошти
У магазинах мережі "АТБ" стартував новий розпродаж товарів для дому, гігієни та догляду за собою. Покупці можуть придбати популярні засоби зі знижками до 50%, а акційні ціни діятимуть лише обмежений час.
Докладніше про це читайте у матеріалі "Телеграфу" – Ціни в "АТБ" посипались: що продають зі знижками понад 50%
Найвигіднішою пропозицією стали прокладки Always Platinum Day&Night, які подешевшали одразу на 50%. Тепер їх можна придбати за 125,91 грн.
Не менш привабливою є акція на туалетний папір "Сніжна Панда". Його ціна зменшилася на 40%, тому упаковка коштує 73,90 грн. Також зі значною економією можна купити крем-мило для рук Cotton Oil, яке продається зі знижкою 45% за 33,90 грн, та гель для душу Royal Nova, що подешевшав на 43% — до 45,90 грн.
Серед побутової хімії варто звернути увагу на рідкий миючий засіб Power De Luxe. Завдяки знижці 38% його вартість становить 92,90 грн. Пральні засоби Wells Natural для видалення плям і відбілювач також беруть участь в акції — обидва товари продаються по 91,90 грн, що на 37% дешевше від звичайної ціни.
Для кухні мережа пропонує популярні засоби для миття посуду Fairy. Одразу три різновиди можна придбати зі знижкою 30% — по 58,90 грн за пляшку.
Знижки поширюються й на товари для щоденного догляду. Зубна паста Colgate Max Fresh Charcoal подешевшала на 35–38% і коштує 67,90 грн. Аналогічна знижка діє на дезодорант Old Spice Epic Legend, який можна придбати за 123,90 грн.
Акційні пропозиції діють лише протягом поточного тижня або до закінчення товарних запасів у магазинах мережі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки зараз заробляють касири в "АТБ": майже як президент.