Туалетная бумага "Сніжна Панда" почти за полцены: у "АТБ" большие скидки на химию и гигиену

Хорошая возможность сэкономить средства

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В магазинах сети "АТБ" стартовала новая распродажа товаров для дома, гигиены и ухода за собой. Покупатели могут приобрести популярные средства со скидками до 50%, а акционные цены будут действовать только в ограниченное время.

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" – Цены в "АТБ" посыпались: продающие со скидками более 50%

Самым выгодным предложением стали прокладки Always Platinum Day&Night, которые подешевели сразу на 50%. Теперь их можно приобрести за 125,91 грн.

Не менее привлекательна акция на туалетную бумагу "Сніжна Панда". Ее цена снизилась на 40%, поэтому упаковка стоит 73,90 грн. Также со значительной экономией можно купить крем-мыло для рук Cotton Oil, которое продается со скидкой 45% за 33,90 грн, и гель для душа Royal Nova, подешевевший на 43% — до 45,90 грн.

Выгодные предложения недели

Среди бытовой химии стоит обратить внимание на жидкое моющее средство Power De Luxe. Благодаря скидке 38% его стоимость составляет 92,90 грн. Стиральные средства Wells Natural для удаления пятен и отбеливатель также принимают участие в акции — оба товара продаются по 91,90 грн, что на 37% дешевле обычной цены.

Для кухни сеть предлагает популярные средства для мытья посуды Fairy. Сразу три разновидности можно приобрести со скидкой 30% — по 58,90 грн за бутылку.

Скидки на бытовую химию

Скидки распространяются и на товары по ежедневному уходу. Зубная паста Colgate Max Fresh Charcoal подешевела на 35–38% и стоит 67,90 грн. Аналогичная скидка действует на дезодорант Old Spice Epic Legend, который можно приобрести за 123,90 грн.

Акция действует до конца недели

Акционные предложения действуют только в течение этой недели или до окончания товарных запасов в магазинах сети.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько сейчас зарабатывают кассиры в "АТБ" : почти как президент.