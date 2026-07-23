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Мінус 40% на ковбасу і шинку, мінус 36% на сосиски: в "АТБ" подешевшали м'ясні вироби

Автор
Юлія Закірова
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Дійсно вигідні пропозиції
Дійсно вигідні пропозиції. Фото Телеграф

Цього тижня покупці можуть суттєво заощадити на популярних товарах

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Мережа супермаркетів "АТБ" оновила акційні пропозиції та значно знизила ціни на ковбаси, шинку, сосиски й інші м'ясні вироби. Найбільші знижки цього тижня сягають 40%.

Докладніше про це читайте в матеріалі "Телеграфу" – Ціни в "АТБ" посипались: що продають зі знижками понад 50%

За акційною ціною зараз можна придбати як варені ковбаси, так і сирокопчені вироби, що дозволяє покупцям заощадити десятки гривень на кожній покупці.

Зокрема, м'ясоковбасний виріб "Гурман з сиром" подешевшав на 40% і коштує 65 грн. Також на 40% знизилася ціна на варену ковбасу "До пюрешки", яку зараз продають за 79,90 грн.

Популярні товари за акційними цінами

Не менш вигідною стала пропозиція на ковбасу шинкову — її можна купити за 135,90 грн, що також на 40% дешевше від звичайної вартості. Любителям сирокопчених виробів варто звернути увагу на салямі баварську, яка продається зі знижкою 40% за 370,89 грн.

Окрім цього, акційна ціна діє і на сосиски лікарські фірмові. Вони подешевшали на 36%, а вартість однієї упаковки становить 137,90 грн.

Варто враховувати, що акційні пропозиції діють лише протягом визначеного періоду або до закінчення товарних запасів у магазинах мережі. Тож тим, хто планує придбати м'ясні вироби за зниженими цінами, не варто відкладати покупку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому в "АТБ" пишуть ціну за 100 грамів, а не за весь товар.

Теги:
#Акції #Знижки #Ковбаса #Сосиски #АТБ