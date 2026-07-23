Минус 40% на колбасу и ветчину, минус 36% на сосиски: в "АТБ" подешевели мясные изделия

На этой неделе покупатели могут существенно сэкономить на популярных товарах

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Сеть супермаркетов "АТБ" обновила акционные предложения и значительно снизила цены на колбасы, ветчину, сосиски и другие мясные изделия. Наибольшие скидки на этой неделе составляют до 40%.

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" – Цены в "АТБ" посыпались: продающие со скидками более 50%

По акционной цене сейчас можно приобрести как вареные колбасы, так и сырокопченые изделия, что позволяет покупателям сэкономить десятки гривен на каждой покупке.

В частности, мясоколбасное изделие "Гурман з сиром" подешевело на 40% и стоит 65 грн. Также на 40% снизилась цена на вареную колбасу "До пюрешки", которую сейчас продают за 79,90 грн.

Популярные товары по акционным ценам

Не менее выгодным стало предложение на колбасу ветчинную — ее можно купить за 135,90 грн, что также на 40% дешевле обычной стоимости. Любителям сырокопченых изделий стоит обратить внимание на салями баварскую, которая продается со скидкой 40% за 370,89 грн.

Кроме этого, акционная цена действует и на докторские сосиски фирменные. Они подешевели на 36%, а стоимость одной упаковки составляет 137,90 грн.

Следует учитывать, что акционные предложения действуют только в течение определенного периода или до окончания товарных запасов в магазинах сети. Так что тем, кто планирует приобрести мясные изделия по сниженным ценам, не стоит откладывать покупку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в "АТБ" пишут цену за 100 грамм, а не за весь товар.