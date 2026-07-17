Roshen мінус 47%, Millennium мінус 44%, Nestlé мінус 32%: в "АТБ" масштабно подешевшали шоколад і солодощі

Популярний шоколад, печиво та батончики можна купити з великими знижками

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В українській мережі супермаркетів "АТБ" стартував новий акційний тиждень, у межах якого значно подешевшали шоколад, цукерки, печиво та інші солодощі. Найбільші знижки сягають 47%, а акційні ціни поширюються як на продукцію українських виробників, так і на відомі міжнародні бренди.

Докладніше про це читайте у матеріалі "Телеграфу" – Ціни в "АТБ" впали на 55% на деякі товари: що можна купити з великими знижками цього тижня

Найвигіднішою пропозицією цього тижня став шоколад Roshen Lacmi зі смаками панакота, арахіс, Fun&Crispy, вафля та Black&White&Caramel. Його можна придбати за 35,90 грн замість 67,90 грн, що означає знижку 47%. Також за такою ж ціною продається класичний молочний шоколад Roshen вагою 90 г.

Економія буде суттєвою

На 46% дешевшою стала вітамінна цукерка Vale зі смаками апельсина та полуниці. Її ціна знизилася з 8,40 грн до 4,50 грн.

Одразу кілька популярних позицій бренду Millennium отримали знижку 44%. Зокрема, шоколад Millennium Favorite (99%, Orange та Brut) коштує від 53,90 до 65,90 грн, а пористий шоколад Millennium (чорний, молочний та білий) продається по 36,70 грн.

Також зі знижкою 40% можна придбати пасту з фундуком і какао "Своя лінія" (350 г) — за 91,71 грн замість 152,90 грн. Коробка цукерок Millennium Elegance Асорті подешевшала на 37% — до 168,84 грн, а цукерки "Любімов" у молочному шоколаді продаються за 75,24 грн замість 119,90 грн.

Батончики теж підпали під акцію

Серед інших вигідних пропозицій — шоколад Millennium Jay&Joy, який коштує 35,91 грн замість 58,90 грн (мінус 39%), а також шоколад Millennium Very Peri з арахісом і солоною карамеллю — 45,90 грн замість 70,90 грн, що на 35% дешевше.

Не оминули знижки й інші солодощі. Вафельні кульки LUMARKI з кокосово-кремовою начинкою продаються зі знижкою 36%, печиво Roshen Lovita — на 33% дешевше, а вафлі Roshen Roshetto — зі знижкою 32%.

Також акційні ціни діють на продукцію міжнародних брендів. Вафлі Nestlé KitKat, батончик Nestlé Nuts та фруктове драже Skittles можна придбати зі знижкою 31%.

Ласунам варто придивитися

Акційні пропозиції діють у межах поточного періоду в магазинах мережі "АТБ". Наявність окремих товарів може відрізнятися залежно від конкретного супермаркету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про прийом, що дозволить заплатити менше в супермаркеті: де і як він працює.