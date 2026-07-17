Roshen минус 47%, Millennium минус 44%, Nestlé минус 32%: в "АТБ" масштабно подешевели шоколад и сладости

Популярный шоколад, печенье и батончики можно купить по большим скидкам

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В украинской сети супермаркетов "АТБ" стартовала новая акционная неделя, в рамках которой значительно подешевели шоколад, конфеты, печенье и другие сладости. Наибольшие скидки составляют 47%, а акционные цены распространяются как на продукцию украинских производителей, так и на известные международные бренды.

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" – Цены в "АТБ" упали на 55% на некоторые товары: что можно купить с большими скидками на этой неделе

Самым выгодным предложением на этой неделе стал шоколад Roshen Lacmi со вкусами панакота, арахис, Fun&Crispy, вафля и Black&White&Caramel. Его можно приобрести за 35,90 грн вместо 67,90 грн, что означает скидку 47%. Также по такой же цене продается классический молочный шоколад Roshen весом 90 г.

Экономия будет существенной

На 46% дешевле стала витаминная конфета Vale со вкусами апельсина и клубники. Ее цена снизилась с 8,40 грн до 4,50 грн.

Сразу несколько популярных позиций бренда Millennium получили скидку в 44%. В частности, шоколад Millennium Favorite (99%, Orange и Brut) стоит от 53,90 до 65,90 грн, а пористый шоколад Millennium (черный, молочный и белый) продается по 36,70 грн.

Также со скидкой 40% можно приобрести пасту с фундуком и какао "Своя лінія" (350 г) — за 91,71 грн вместо 152,90 грн. Коробка конфет Millennium Elegance Ассорти подешевела на 37% — до 168,84 грн, а конфеты "Любімов" в молочном шоколаде продаются за 75,24 грн вместо 119,90 грн.

Батончики тоже подпали под акцию

Среди других выгодных предложений – шоколад Millennium Jay&Joy, который стоит 35,91 грн вместо 58,90 грн (минус 39%), а также шоколад Millennium Very Peri с арахисом и соленой карамелью – 45,90 грн вместо 70,90 грн, что на 35% дешевле.

Не обошли скидки и другие сладости. Вафельные шарики LUMARKI с кокосово-кремовой начинкой продаются со скидкой 36%, печенье Roshen Lovita – на 33% дешевле, а вафли Roshen Roshetto – со скидкой 32%.

Акционные цены также действуют на продукцию международных брендов. Вафли Nestlé KitKat, батончик Nestlé Nuts и фруктовое драже Skittles можно купить со скидкой 31%.

Лакомкам стоит присмотреться

Акционные предложения действуют в пределах текущего периода в магазинах "АТБ". Наличие отдельных товаров может отличаться в зависимости от конкретного супермаркета.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о приеме, что позволит заплатить меньше в супермаркете: где и как он работает.