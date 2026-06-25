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Мінус 42% на Jacobs і великі знижки на Carte Noire: у "АТБ" обвал цін на каву та чай

Автор
Денис Подставной
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Цінопад у магазинах
Цінопад у магазинах. Фото Колаж "Телеграф"

Деякі товари вже закінчуються

У супермаркетах "АТБ" зараз багато товарів продаються з величезним дисконтом. Зокрема, знижки встановили на популярні бренди кави та чаю.

Про це повідомляє "Телеграф". Акція діє до 30 червня.

Детальніше у матеріалі: "Ціни в "АТБ" обвалилися до 54%: що розпродають з найбільшою знижкою".

Що продають зі знижками:

  • У відділі кави та чаю найвища знижка цього тижня — на Jacobs Monarch Crema 60 г — 42%, тобто 90,63 грн замість 157,60 грн.
  • Carte Noire 140 г39%, 310,41 грн (закінчується).
  • Jacobs Monarch сублімована 280 г35%, 439,90 грн замість 681,70 грн.
  • Кава "Своя лінія" Coffee Gold Original 100 г33%, 123,12 грн замість 183,80 грн.
  • Мелена Eilles Kaffee Exclusive 250 г35%, 202,80 грн.
  • Кава зі Львова (Вишня в шоколаді, Еспресо) — знижки 34-35%.
  • Чай "Своя лінія" чорний з бергамотом 80 г листовий зі знижкою 38% — 38,70 грн замість 63,20 грн.
  • Лінійка чаїв Sherlock Secrets (класичний бергамот, Rich Lemon) — 32%.
Знижки в АТБ
Знижки в АТБ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли "АТБ" знову може почати працювати цілодобово.

Теги:
#Кава #Чай #Знижки #АТБ