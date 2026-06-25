Мінус 42% на Jacobs і великі знижки на Carte Noire: у "АТБ" обвал цін на каву та чай
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Деякі товари вже закінчуються
У супермаркетах "АТБ" зараз багато товарів продаються з величезним дисконтом. Зокрема, знижки встановили на популярні бренди кави та чаю.
Про це повідомляє "Телеграф". Акція діє до 30 червня.
Детальніше у матеріалі: "Ціни в "АТБ" обвалилися до 54%: що розпродають з найбільшою знижкою".
Що продають зі знижками:
- У відділі кави та чаю найвища знижка цього тижня — на Jacobs Monarch Crema 60 г — 42%, тобто 90,63 грн замість 157,60 грн.
- Carte Noire 140 г — 39%, 310,41 грн (закінчується).
- Jacobs Monarch сублімована 280 г — 35%, 439,90 грн замість 681,70 грн.
- Кава "Своя лінія" Coffee Gold Original 100 г — 33%, 123,12 грн замість 183,80 грн.
- Мелена Eilles Kaffee Exclusive 250 г — 35%, 202,80 грн.
- Кава зі Львова (Вишня в шоколаді, Еспресо) — знижки 34-35%.
- Чай "Своя лінія" чорний з бергамотом 80 г листовий зі знижкою 38% — 38,70 грн замість 63,20 грн.
- Лінійка чаїв Sherlock Secrets (класичний бергамот, Rich Lemon) — 32%.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли "АТБ" знову може почати працювати цілодобово.