Мінус 42% на Jacobs і великі знижки на Carte Noire: у "АТБ" обвал цін на каву та чай

Деякі товари вже закінчуються

У супермаркетах "АТБ" зараз багато товарів продаються з величезним дисконтом. Зокрема, знижки встановили на популярні бренди кави та чаю.

Про це повідомляє "Телеграф". Акція діє до 30 червня.

Детальніше у матеріалі: "Ціни в "АТБ" обвалилися до 54%: що розпродають з найбільшою знижкою".

Що продають зі знижками:

У відділі кави та чаю найвища знижка цього тижня — на Jacobs Monarch Crema 60 г — 42% , тобто 90,63 грн замість 157,60 грн.

, тобто 90,63 грн замість 157,60 грн. Carte Noire 140 г — 39% , 310,41 грн (закінчується).

— , 310,41 грн (закінчується). Jacobs Monarch сублімована 280 г — 35% , 439,90 грн замість 681,70 грн.

— , 439,90 грн замість 681,70 грн. Кава "Своя лінія" Coffee Gold Original 100 г — 33% , 123,12 грн замість 183,80 грн.

— , 123,12 грн замість 183,80 грн. Мелена Eilles Kaffee Exclusive 250 г — 35% , 202,80 грн.

— , 202,80 грн. Кава зі Львова (Вишня в шоколаді, Еспресо) — знижки 34-35% .

(Вишня в шоколаді, Еспресо) — знижки . Чай "Своя лінія" чорний з бергамотом 80 г листовий зі знижкою 38% — 38,70 грн замість 63,20 грн.

зі знижкою — 38,70 грн замість 63,20 грн. Лінійка чаїв Sherlock Secrets (класичний бергамот, Rich Lemon) — 32%.

Знижки в АТБ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли "АТБ" знову може почати працювати цілодобово.