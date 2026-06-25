Минус 42% на на Jacobs и большие скидки на Carte Noire: в "АТБ" обвал цен на кофе и чай

Некоторые товары уже заканчиваются

В супермаркетах "АТБ" прямо сейчас многие товары продаются с огромным дисконтом. В частности, скидки установили на популярные бренды кофе и чая.

Об этом сообщает "Телеграф". Акция действует до 30 июня.

Детальнее в материале: "Цены в "АТБ" обвалились до 54%: что распродают с наибольшей скидкой".

Что продают со скидками:

В отделе кофе и чая самая высокая скидка на этой неделе – на Jacobs Monarch Crema 60 г — 42% , то есть 90,63 грн вместо 157,60 грн.

, то есть 90,63 грн вместо 157,60 грн. Carte Noire 140 г — 39% , 310,41 грн (заканчивается).

— , 310,41 грн (заканчивается). Jacobs Monarch сублимированный 280 г — 35% , 439,90 грн вместо 681,70 грн.

— , 439,90 грн вместо 681,70 грн. Кофе "Своя линия" Coffee Gold Original 100 г — 33% , 123,12 грн вместо 183,80 грн

— , 123,12 грн вместо 183,80 грн Молотый кофе Eilles Kaffee Exclusive 250 г — 35% , 202,80 грн.

, 202,80 грн. Кофе из Львова (Вишня в шоколаде, Эспрессо) – скидки 34-35% .

(Вишня в шоколаде, Эспрессо) – скидки . Чай "Своя линия" черный с бергамотом 80 г листовой со скидкой 38% — 38,70 грн вместо 63,20 грн.

со скидкой — 38,70 грн вместо 63,20 грн. Линейка чаев Sherlock Secrets (классический бергамот, Rich Lemon) — 32%.

Скидки в АТБ

Напомним, ранее мы писали о том, когда "АТБ" снова может начать работать круглосуточно.