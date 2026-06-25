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Минус 42% на на Jacobs и большие скидки на Carte Noire: в "АТБ" обвал цен на кофе и чай

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Ценопад в магазинах
Ценопад в магазинах. Фото Коллаж "Телеграф"

Некоторые товары уже заканчиваются

В супермаркетах "АТБ" прямо сейчас многие товары продаются с огромным дисконтом. В частности, скидки установили на популярные бренды кофе и чая.

Об этом сообщает "Телеграф". Акция действует до 30 июня.

Детальнее в материале: "Цены в "АТБ" обвалились до 54%: что распродают с наибольшей скидкой".

Что продают со скидками:

  • В отделе кофе и чая самая высокая скидка на этой неделе – на Jacobs Monarch Crema 60 г — 42%, то есть 90,63 грн вместо 157,60 грн.
  • Carte Noire 140 г39%, 310,41 грн (заканчивается).
  • Jacobs Monarch сублимированный 280 г35%, 439,90 грн вместо 681,70 грн.
  • Кофе "Своя линия" Coffee Gold Original 100 г33%, 123,12 грн вместо 183,80 грн
  • Молотый кофе Eilles Kaffee Exclusive 250 г — 35%, 202,80 грн.
  • Кофе из Львова (Вишня в шоколаде, Эспрессо) – скидки 34-35%.
  • Чай "Своя линия" черный с бергамотом 80 г листовой со скидкой 38% — 38,70 грн вместо 63,20 грн.
  • Линейка чаев Sherlock Secrets (классический бергамот, Rich Lemon) — 32%.
Скидки в АТБ
Скидки в АТБ

Напомним, ранее мы писали о том, когда "АТБ" снова может начать работать круглосуточно.

Теги:
#Кофе #Чай #Скидки #АТБ