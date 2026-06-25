Минус 42% на на Jacobs и большие скидки на Carte Noire: в "АТБ" обвал цен на кофе и чай
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Некоторые товары уже заканчиваются
В супермаркетах "АТБ" прямо сейчас многие товары продаются с огромным дисконтом. В частности, скидки установили на популярные бренды кофе и чая.
Об этом сообщает "Телеграф". Акция действует до 30 июня.
Детальнее в материале: "Цены в "АТБ" обвалились до 54%: что распродают с наибольшей скидкой".
Что продают со скидками:
- В отделе кофе и чая самая высокая скидка на этой неделе – на Jacobs Monarch Crema 60 г — 42%, то есть 90,63 грн вместо 157,60 грн.
- Carte Noire 140 г — 39%, 310,41 грн (заканчивается).
- Jacobs Monarch сублимированный 280 г — 35%, 439,90 грн вместо 681,70 грн.
- Кофе "Своя линия" Coffee Gold Original 100 г — 33%, 123,12 грн вместо 183,80 грн
- Молотый кофе Eilles Kaffee Exclusive 250 г — 35%, 202,80 грн.
- Кофе из Львова (Вишня в шоколаде, Эспрессо) – скидки 34-35%.
- Чай "Своя линия" черный с бергамотом 80 г листовой со скидкой 38% — 38,70 грн вместо 63,20 грн.
- Линейка чаев Sherlock Secrets (классический бергамот, Rich Lemon) — 32%.
Напомним, ранее мы писали о том, когда "АТБ" снова может начать работать круглосуточно.