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Ковбаса майже за пів ціни: в "АТБ" влаштували великий розпродаж м’ясної продукції

Автор
Юлія Закірова
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Встигніть придбати за акційними цінами
Встигніть придбати за акційними цінами. Фото Телеграф

Вигідно закупитися можна до кінця цього тижня

Мережа супермаркетів "АТБ" продовжує радувати покупців акційними пропозиціями. Цього тижня значно подешевшала ковбасна та м’ясна продукція власних торгових марок, а розмір знижок на окремі позиції сягає 40%, повідомляє "Телеграф".

Найбільше зниження цін торкнулося продукції торгових марок "М'ясна лавка" та "Своя лінія". Зокрема, ковбаса "Губернська" напівкопчена вагою 420 грамів тепер коштує 85,90 грн замість 143,90 грн. Така ж знижка діє й на ковбасу "Золотиста" у відповідному фасуванні.

Також на 40% подешевшала ковбаса "Молочна" ДСТУ вагою 550 грамів. Замість 179,90 грн за неї зараз потрібно заплатити 107,90 грн.

Великі знижки на ковбасу

Любителі сосисок також можуть заощадити. Сосиски "До пюрешки" у пакуванні 450 грамів продаються зі знижкою 35% і коштують 84,90 грн.

Крім того, акційні цінники з’явилися на інші популярні м’ясні вироби. Грудинка "Своя лінія" "Особлива" подешевшала на 33% — до 340,89 грн за кг. А шинка "Куряча" від торгових марок "М'ясна лавка" та "Своя лінія" вагою 500 грамів продається зі знижкою 32%.

Більше про це за посиланням: Ціни в "АТБ" обвалилися до 54%: що розпродають з найбільшою знижкою.

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#Знижки #Ковбаса #АТБ