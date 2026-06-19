Знижки, повз які складно пройти: в "АТБ" подешевшали до 50% пральний порошок, шампунь та паста

Найбільша знижка на Ariel

У мережі супермаркетів "АТБ" діють нові акційні пропозиції на товари для дому та особистої гігієни. Частина продукції подешевшала майже вдвічі, що дозволяє покупцям суттєво зекономити на щоденних витратах.

"Телеграф" зібрав найвигідніші акційні пропозиції та розповість, на яких товарах можна добре заощадити. Подекуди знижки сягають майже 40%.

Детальніше у матеріалі: "В "АТБ" запустили великі знижки: які товари подешевшали вдвічі".

Найбільші знижки отримали пральні засоби Ariel. Капсули Ariel Color (19 шт) подешевшали на 48% — їхня ціна становить 309 грн замість 599 грн. Також порошок Ariel Aqua Puder Color (3 кг) продається зі знижкою 46% за 359 грн, а варіант 2,1 кг — на 42% дешевше, за 269 грн.

Серед засобів для прибирання акційна ціна діє на Fairy (0,75 л, два аромати), який подешевшав на 34% до 97,90 грн, а також на засіб для чищення унітазу Duck (0,9 л), де знижка становить 31%.

Великі знижки на побутову хімію в "АТБ"

У категорії гігієни значно впали ціни на прокладки Always Platinum. Набір 14+10 штук подешевшав на 50% і коштує 125,91 грн замість 255,90 грн. Варіант Always Platinum Normal (30 шт) продається зі знижкою 40%.

Також дешевше можна придбати зубні пасти Colgate та Sensodyne різних видів — мінус 38%, шампунь Head&Shoulders (300 мл) — мінус 32%. У списку акцій є й бритви: Gillette Venus (станок + 3 картриджі) подешевшала на 36% до 290,70 грн, а Bic Hybrid 5 Flex — на 38%.

Засоби гігієни продають за акційними цінами

Знижки діятимуть тиждень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" діють знижки до 40% на улюблені напої.