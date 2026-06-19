Скидки, мимо которых сложно пройти: в "АТБ" подешевели до 50% стиральный порошок, шампунь и паста

Самая скидка на Ariel

В сети супермаркетов "АТБ" действуют новые акционные предложения на товары для дома и личной гигиены. Часть продукции подешевела почти вдвое, что позволяет покупателям существенно сэкономить на ежедневных затратах.

"Телеграф" собрал самые выгодные акционные предложения и расскажет, на каких товарах можно хорошо сэкономить. В некоторых случаях скидки достигают почти 40%.

Детальнее в материале: "В "АТБ" запустили большие скидки: какие товары подешевели вдвое".

Самые большие скидки получили стиральные средства Ariel. Капсулы Ariel Color (19 шт) подешевели на 48% – их цена составляет 309 грн вместо 599 грн. Также порошок Ariel Aqua Puder Color (3 кг) продается со скидкой 46% за 359 грн, а вариант 2,1 кг — на 42% дешевле, за 269 грн.

Среди средств для уборки акционная цена действует на Fairy (0,75 л, два аромата), который подешевел на 34% до 97,90 грн, а также на чистящий унитаз Duck (0,9 л), где скидка составляет 31%.

Большие скидки на бытовую химию в "АТБ"

В категории гигиены значительно упали цены на прокладки Always Platinum. Набор 14+10 штук подешевел на 50% и стоит 125,91 грн вместо 255,90 грн. Вариант Always Platinum Normal (30 шт) продается со скидкой 40%.

Также дешевле можно приобрести зубные пасты Colgate и Sensodyne разных видов – минус 38%, шампунь Head&Shoulders (300 мл) – минус 32%. В списке акций есть и бритвы: Gillette Venus (станок + 3 картриджа) подешевела на 36% до 290,70 грн, а Bic Hybrid 5 Flex – на 38%.

Средства гигиены продают по акционным ценам

Скидки будут действовать неделю.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" действуют скидки до 40% на любимые напитки.