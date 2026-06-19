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Ціни впали просто на очах: в "АТБ" знижки до 40% на улюблені напої

Автор
Марина Бондаренко
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Серед напоїв квас, соки, чай та енергетики
Серед напоїв квас, соки, чай та енергетики. Фото Колаж "Телеграфу"

Оранжеві цінники протримаються тиждень

У мережі супермаркетів "АТБ" діють нові акційні пропозиції на популярні безалкогольні напої. Знижки діють на квас, соки, холодні чаї та енергетики різних брендів і форматів.

"Телеграф" розповість, на чому можна суттєво зекономити. Місцями знижки сягають майже 40%.

Більше про знижки у матеріалі: "В "АТБ" запустили великі знижки: які товари подешевшали вдвічі".

Найбільше подешевшав квас "Опілля" у пляшках 1,5 л та 0,5 л. Його ціна знижена на 39% — тепер він коштує 35,80 грн та 17,90 грн відповідно. Також акція поширюється на напої "День у День" у пляшках 2 л (три смаки), де знижки сягають 31-38%.

Енергетичний напій Hell об’ємом 0,5 л продається зі знижкою 35% — його ціна становить 39,90 грн. Крім того, дешевше можна придбати холодний чай "Своя лінія" у різних форматах — мінус 33-35%.

У списку акційних товарів також дитячий напій Capri Sun (200 мл, три смаки), який подешевшав на 35% і коштує 17,50 грн. Сік "Своя Лінія Seniorik" (200 мл, чотири смаки) продається зі знижкою 32%.

Окремо діє акція на енергетик MOVEON "Своя лінія" (0,5 л). Його ціна знижена на 39% і становить 18,54 грн.

У компанії зазначають, що акційні пропозиції діятимуть тиждень, тому варто поквапитись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде, якщо в "АТБ" закрили чек, а за товар ви не розрахувалися.

Теги:
#Напої #Знижки #АТБ