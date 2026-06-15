Знижки до 50% в "АТБ": які товари для гігієни можна купити вдвічі дешевше

Серед пропозицій можна знайти прокладки, пасту та бритву

У мережі супермаркетів "АТБ" діють знижки на товари для особистої гігієни та догляду. Акційні пропозиції охоплюють популярну продукцію для щоденного використання.

Завдяки знижкам покупці можуть помітно заощадити на необхідних товарах для всієї родини. Це хороша нагода зробити вигідні покупки та поповнити домашні запаси. Детальніше про вигідні пропозиції написав "Телеграф".

Більше про знижки у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали до половини вартості: що продають зі знижкою понад 30% цього тижня".

Серед найпомітніших пропозицій — жіночі прокладки Always Platinum у великій упаковці 14+10 штук, які продаються зі знижкою 50%. Їхня вартість становить 125,91 грн замість 255,90 грн. Також дешевше можна придбати зубну пасту Lacalut різних серій — White, Aktiv Herbal та Sensitive. Ціна знижена на 42% і становить 83,90 грн.

Вигідні пропозиції діють і на дезодоранти Fa у форматі ролика об’ємом 50 мл. Після знижки 40% їхня вартість стартує від 50,50 грн. Зубна паста Sensodyne також бере участь в акції — залежно від виду її можна купити за ціною від 86,90 до 111 грн.

Крім того, флос-зубочистки "Своя Лінія" (50 шт) можна придбати за 22,86 грн замість 40,80 грн, а гель для душу Fa Men об’ємом 400 мл — за 106 грн замість 172,90 грн. Рідке крем-мило "Своя Лінія" (0,9 л) коштує 35,90 грн замість 58,90 грн. Також діє знижка на бритву Gillette Venus Smooth Start із трьома картриджами — її ціна знизилася до 290,70 грн із 461,40 грн.

Знижки триматимуться до 17 червня включно.

Що з гігієни можна купити в "АТБ" зі знижками. Фото: "АТБ"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" також тривають знижки на побутові товари для дому.