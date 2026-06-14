У "АТБ" обвал цін на засоби для дому: знижки б’ють до майже 45%

Акційні пропозиції триватимуть ще кілька днів

У магазинах мережі "АТБ" цього тижня діють знижки на побутову хімію та засоби гігієни. Частина товарів подешевшала майже на половину.

Акція охоплює найпопулярніші товари для щоденного використання. Детальніше про це написав "Телеграф".

Більше про знижки у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали до половини вартості: що продають зі знижкою понад 30% цього тижня".

Найбільші знижки отримали засоби для прання. Гель WASH&FREE у великій упаковці 4 кг подешевшав на 43% — до 135 грн замість 237,90 грн. Також акційними стали капсули для прання цього ж бренду (19 штук), які тепер коштують 150 грн. Рідкий пральний засіб SHIMM об’ємом 2,2 л також став доступнішим — 149,90 грн замість 249,90 грн.

Окремо знизилися ціни на засоби для виведення плям і відбілювачі. Продукція Oxy line подешевшала приблизно на 37%, а вартість стартує від 18,80 грн.

Не оминула акція і на засоби для миття посуду. Популярний Fairy з різними ароматами (лимон, зелене яблуко, Pure&Clean, 450 мл) зараз продається зі знижкою близько 30% — за 58,90 грн замість 84,90 грн.

На яку побутову хімію діють знижки в "АТБ". Фото: "АТБ"

Знижки триватимуть до 17 червня включно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки можна зекономити на ковбасах в "АТБ".