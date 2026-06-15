Скидки до 50% в "АТБ": какие товары для гигиены можно купить вдвое дешевле

Среди предложений можно найти прокладки, пасту и бритву

В сети супермаркетов "АТБ" действуют скидки на товары для личной гигиены и ухода. Акционные предложения включают в себя популярную продукцию для ежедневного использования.

Благодаря скидкам, покупатели могут заметно сэкономить на необходимых товарах для всей семьи. Это хорошая возможность сделать выгодные покупки и пополнить домашние запасы. Подробнее о выгодных предложениях написал "Телеграф".

Больше о скидках в материале: "Цены в "АТБ" упали до половины стоимости: продающие со скидкой более 30% на этой неделе".

Среди самых заметных предложений – женские прокладки Always Platinum в большой упаковке 14+10 штук, которые продаются со скидкой 50%. Их стоимость составляет 125,91 грн вместо 255,90 грн. Также дешевле можно приобрести зубную пасту Lacalut разных серий – White, Aktiv Herbal и Sensitive. Цена снижена на 42% и составляет 83,90 грн.

Выгодные предложения действуют и на дезодоранты Fa в формате ролика объемом 50 мл. После скидки 40% стоимость стартует от 50,50 грн. Зубная паста Sensodyne также участвует в акции – в зависимости от вида ее можно купить по цене от 86,90 до 111 грн.

Кроме того, флос-зубочистки "Своя Линия" (50 шт) можно приобрести за 22,86 грн вместо 40,80 грн, а гель для душа Fa Men объемом 400 мл — за 106 грн вместо 172,90 грн. Жидкое крем-мыло "Своя Линия" (0,9л) стоит 35,90 грн вместо 58,90 грн. Также действует скидка на бритву Gillette Venus Smooth Start с тремя картриджами – ее цена снизилась до 290,70 грн с 461,40 грн.

Скидки будут держаться до 17 июня включительно.

Что с гигиены можно купить в "АТБ" со скидками. Фото: "АТБ"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" также держатся скидки на бытовые товары для дома.