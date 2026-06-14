Солодкі знижки в "АТБ": які популярні шоколадки продають майже за пів ціни

У списку є Рошен та Мілка

У магазинах мережі "АТБ" знизили ціни на популярні солодощі. У відділі солодкого зараз діє акція, яка дозволяє заощадити до половини вартості на відомих брендах шоколаду та десертів.

Найбільше вартість впала на товари "Roshen". Детальніше написав "Телеграф".

Більше про знижки у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали до половини вартості: що продають зі знижкою понад 30% цього тижня".

Зокрема, білий пористий шоколад із карамеллю від Roshen вагою 80 г подешевшав майже на 50% і коштує 33,80 грн замість 63,80 грн. Також акційними стали чорний шоколад Roshen Special 56% та Brut 80% (85 г) — їхня ціна знизилась приблизно на 44%.

Покупці можуть знайти вигідні пропозиції і серед інших брендів. Шоколад Millennium молочний пористий (32 г) пропонують зі знижкою близько 45%, а популярні плитки Milka з альпійським молоком, пористий варіант Bubbles та з начинкою подешевшали приблизно на 36%.

Окремо знижки діють і на солодкі пасти та печиво. Паста з фундуком "Своя Лінія" (350 г) коштує 91,71 грн замість 152,90 грн. Печиво "Рошен Lovita" та "Есмеральда" також стало дешевшим — приблизно на третину.

На які солодощі тримаються знижки. Фото: АТБ

Зауважимо, що акційна пропозиція триватиме до 17 червня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" до 50% здешевшали товари у відділі бакалії.