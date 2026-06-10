Ікра форелі по 275 гривень і сьомга зі знижкою: що подешевшало в рибному відділі "АТБ"

Цього тижня мережа супермаркетів запропонувала суттєві знижки на рибу та морепродукти.

Покупці "АТБ" цього тижня можуть придбати низку рибних делікатесів за суттєво нижчими цінами. Під акцію потрапили товари, які зазвичай рідко продаються зі значними знижками. Про це свідчать актуальні пропозиції мережі.

Докладніше про це за посиланням: Ціни в "АТБ" впали до половини вартості: що продають зі знижкою понад 30% цього тижня.

Найбільше подешевшала ікра форелі та лосося, а також крабові палички — знижки на них зараз сягають 40%. Подібні акції на червону ікру трапляються нечасто, тому пропозиція може зацікавити тих, хто планує святкове меню або просто хоче придбати делікатеси за нижчою ціною.

Що можна купити зі знижкою в рибному відділі "АТБ"

Ікра форелі "Fish Factory" 100 г — 275,67 грн замість 479,90 грн (-42%);

Ікра лососева "Norven" 80 г — 254,90 грн замість 425,50 грн (-40%);

Сьомга "Norven" слабосолена 210 г — 279,90 грн замість 405,90 грн (-31%);

Крабові палички "Водний Світ" заморожені 520 г — 109,90 грн замість 186,70 грн (-41%).

Водночас варто враховувати, що акційні товари зазвичай доступні лише протягом обмеженого періоду або до закінчення запасів у конкретному магазині.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", власник "АТБ" відкриє величезний ТРЦ нового формату під Києвом: як він виглядатиме.