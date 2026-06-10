Икра форели по 275 гривен и семга со скидкой: что подешевело в рыбном отделе "АТБ"

На этой неделе сеть супермаркетов предложила значительные скидки на рыбу и морепродукты.

Покупатели "АТБ" на этой неделе могут приобрести ряд рыбных деликатесов по существенно более низким ценам. Под акцию попали товары, обычно редко продающиеся со значительными скидками. Об этом свидетельствуют текущие предложения сети.

Детальнее об этом по ссылке: Цены в "АТБ" упали до половины стоимости: продающие со скидкой более 30% на этой неделе.

Больше всего подешевела икра форели и лосося, а также крабовые палочки — скидки на них сейчас достигают 40%. Подобные акции на красную икру встречаются нечасто, поэтому предложение может заинтересовать тех, кто планирует праздничное меню или просто хочет приобрести деликатесы по более низкой цене.

Что можно купить со скидкой в рыбном отделе "АТБ"

Икра форели "Fish Factory" 100 г — 275,67 грн вместо 479,90 грн (-42%);

Икра лососевая "Norven" 80 г — 254,90 грн вместо 425,50 грн (-40%);

Семга "Norven" слабосоленая 210 г — 279,90 грн вместо 405,90 грн (-31%);

Крабовые палочки "Водный Мир" заморожены 520 г — 109,90 грн вместо 186,70 грн (-41%).

В то же время, следует учитывать, что акционные товары обычно доступны только в течение ограниченного периода или до окончания запасов в конкретном магазине.

Напомним, как ранее сообщал Телеграф, владелец "АТБ" откроет огромный ТРЦ нового формата под Киевом: как он будет выглядеть.