В "АТБ" цінопад на популярне морозиво: з "Каштана", "Хрещатика" та інших "зрізали" пів ціни

Ціни у відділі заморозки можуть приємно порадувати покупців

У мережі супермаркетів "АТБ" оновились щотижневі акційні пропозиції. Зокрема, з великим дисконтом у магазинах продають морозиво.

"Телеграф" розповідає про те, що можна вигідно придбати в "АТБ" до 10 червня. Варто зазначити, що знижки у відділі заморозки — одні з найпомітніших цього тижня.

Більше про знижки у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали до половини вартості: що продають зі знижкою понад 30% цього тижня".

Що продають по акції

Декілька видів морозива марки "Рудь" продаються зі знижкою -51%:

ескімо "100% морозиво" за 14,50 грн замість 29,90 грн,

брикет "100%" за 16,50 грн замість 33,90 грн,

велике відерце на 500 г – за 67,90 грн замість 139,50 грн.

те саме стосується морозива "Рудь Чорниця-ожина" та кількох інших позицій лінійки.

Знижки в АТБ

"Каштан", "Лімо" та інші позиції:

Морозиво "Хрещатик" пломбір фісташковий продається зі знижкою 50% і коштує 17,90 грн.

Морозиво "Три Ведмеді" у вафельному ріжку і лінійка "Каштан" та "Лімо" продаються зі знижками -45% і -46% — це від 22 до 40 гривень за порцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо в АТБ немає цінника на товар, а сканер далеко.