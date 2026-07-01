Вибори підкралися непомітно? Названо неочевидних кандидатів на крісло президента

Розмови про проведення голосування почалися на тлі результативних ударів Сил оборони по об'єктах ворога

У команді президента України Володимира Зеленського розглядали можливість провести президентські вибори вже наприкінці осені цього року. На тлі позитивної динаміки щодо військових успіхів рейтинг чинної влади зростає і виникла ідея спробувати скористатися моментом і переобратися ще до того, як політична ситуація знову зміниться.

Чому у владі замислилися про президентські вибори

Як розповідає "Українська правда" це обговорювалося на зустрічі найвпливовіших посадовців країни. Участь в розмові взяли Володимир Зеленський, голова його Офісу Кирило Буданов із "силовим" заступником Олегом Татаровим. Від парламенту був присутній лідер фракції більшості Давид Арахамія, з уряду – глава Міноборони Михайло Федоров, від РНБО — секретар Рустем Умєров.

Зазначається, що "позитивна динаміка так сильно надихнула Зеленського", що в його команді заговорили про проведення виборів президента. Є сподівання, що українці підтримають чинну владу, адже її рейтинги зараз пішли вгору.

Зеленський може програти Залужному чи навіть Буданову

"Але на шляху проведення такої спецоперації існують дві доволі габаритні проблеми. І обидві – з генеральськими погонами. Йдеться про Залужного та Буданова", — йдеться у статті.

Зазначається, що на зустрічі були оприлюднені результати опитування, зробленого на замовлення Офісу президента. Згідно з ними, у першому турі Зеленський має начебто 34% підтримки (Залужний – 28%, Буданов – 12%). Проте моделювання результатів другого туру голосування виглядає тривожно для чинного президента.

Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Якщо брати пару Зеленський — Залужний, то колишній головком та чинний посол у Великій Британії випереджає президента – приблизно 32% проти 37%. Але динаміка на користь Зеленського, він постійно додає.

Проти Буданова Зеленський поки що перемагає, але лише в межах статистичної похибки – приблизно 34% проти 32%. Таким чином, незалежно від того, хто з них пройде у другий тур, гарантії, що Зеленського оберуть президентом немає.

Зеленський — президент, Буданов — голова Верховної Ради?

"За словами співрозмовників УП, усередині владної команди існує впливова група, яка вважає оптимальним сценарій, за якого Зеленський переобирається на другий президентський строк, а Буданов, скажімо, очолює Верховну Раду після парламентських виборів", — йдеться у статті.

Ця конструкція виглядає логічною, адже після наступних виборів Зеленський уже навряд чи матиме монобільшість. Тому президенту доведеться зосередитися перш за все на тих повноваженнях, які визначає Конституція: міжнародній політиці, питаннях війни та безпеки.

"Нам важливо, щоб Зеленський міг із західних партнерів вибивати ті ресурси, які вони йому обіцяли. Бо прийде нова людина, і вони всі спробують зіскочити зі своїх обіцянок", – раніше пояснював "УП" один з українських високопосадовців.

Водночас, зазначають джерела у команді президента, потужний голова нового парламенту нібито зможе поступово вибудувати власний політичний вплив та посилити апаратні позиції. В цьому випадку він зможе стати кандидатом на президентських виборах уже після завершення каденції Зеленського.

Висока ймовірність появи "нового обличчя"

Якщо Залужний та Буданов вирішать брати участь у виборах, між ними виникне запекла конкуренція. Склалася парадоксальна ситуація — жоден з ключових гравців не хоче втрачати свій шанс, "і тому всі разом загрузають в ситуації взаємного стримування".

Це створює умови для того, щоб у другий тур пройшов кандидат "зі сторони". Наприклад, на зразок абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, якого наразі майже ніхто не розглядає як фаворита.

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Нагадаємо, раніше "Телеграф" проаналізував, чи є в Усика політичні шанси в Україні. Розмови про це активізувалися на тлі зустрічі спортсмена з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.