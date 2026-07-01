Выборы подкрались незаметно? Названы вероятные кандидаты на кресло президента

Разговоры о проведении голосования начались на фоне результативных ударов Сил обороны по объектам врага

В команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривали возможность провести президентские выборы уже в конце осени этого года. На фоне положительной динамики по военным успехам рейтинг действующей власти растет и возникла идея попытаться воспользоваться моментом и переизбраться еще до того, как политическая ситуация снова изменится.

Почему во власти задумались о президентских выборах

Как рассказывает "Украинская правда", это обсуждалось на встрече самых влиятельных чиновников страны. Участие в разговоре приняли Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Кирилл Буданов с "силовым" заместителем Олегом Татаровым. От парламента присутствовал лидер фракции большинства Давид Арахамия, из правительства – глава Минобороны Михаил Федоров, от СНБО – секретарь Рустем Умеров.

Отмечается, что "положительная динамика так сильно вдохновила Зеленского", что в его команде заговорили о выборах. Есть надежда, что украинцы поддержат действующую власть, ведь ее рейтинги сейчас пошли вверх.

Зеленский может проиграть Залужному или даже Буданову

"Но на пути проведения такой спецоперации существуют две довольно габаритные проблемы. И обе – с генеральскими погонами. Речь идет о Залужном и Буданове ", — говорится в статье.

Отмечается, что на встрече были обнародованы результаты опроса, сделанного по заказу Офиса президента. Согласно им, в первом туре Зеленский имеет якобы 34% поддержки (Залужный – 28%, Буданов – 12%). Тем не менее моделирование результатов второго тура голосования выглядит тревожно для действующего президента.

Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

Если брать пару Зеленский — Залужный, то бывший главком и действующий посол в Великобритании опережает президента – примерно 32% против 37%. Но динамика в пользу Зеленского, он постоянно добавляет.

Против Буданова Зеленский пока побеждает, но только в рамках статистической погрешности – примерно 34% против 32%. Таким образом, независимо от того, кто из них пройдет во второй тур, гарантии, что Зеленского изберут президентом, нет.

Залужный планирует участвовать в выборах

Зеленский вызвал Залужного в Киев перед отставкой британского премьера Кира Стармера, чтобы выяснить, будет ли он участвовать в президентских выборах, если бы их провели осенью. Залужный ответил: "Да. Буду".

Он добавил, что никогда не стремился к политической карьере, но многие надеются на него, и он не может пренебречь их доверием. Залужный и Зеленский пожали друг другу руки и разошлись.

Во время пребывания Залужного в Киеве с ним также встречались секретарь СНБО Умеров и председатель фракции "Слуга народа" Арахамия.

"Они повторили практически те же аргументы: возможный общественный раскол, опасность слишком конфликтной кампании, риски для государства. Ответ Залужного тоже не изменился. На прощание они попросили у Залужного: "Брат, но ты подумай еще раз", – говорится в статье.

Зеленский – президент, Буданов – глава Верховной Рады?

"По словам собеседников УП, внутри властной команды существует влиятельная группа, которая считает оптимальным сценарий, при котором Зеленский переизбирается на второй президентский срок, а Буданов, скажем, возглавляет Верховную Раду после парламентских выборов ", — говорится в статье.

Эта конструкция выглядит логичной, так как после следующих выборов Зеленский уже вряд ли будет иметь монобольшинство. Поэтому президенту придется сосредоточиться, прежде всего, на тех полномочиях, которые определяет Конституция: международной политике, вопросах войны и безопасности.

"Нам важно, чтобы Зеленский мог из западных партнеров выбивать те ресурсы, которые они ему обещали. Потому что придет новый человек, и они все попытаются соскочить со своих обещаний", – ранее объяснял "УП" один из украинских чиновников.

В то же время, отмечают источники в команде президента, мощный глава нового парламента якобы сможет постепенно выстроить собственное политическое влияние и усилить аппаратные позиции. В этом случае он сможет стать кандидатом на президентских выборах уже по завершении каденции Зеленского.

Высокая вероятность появления "нового лица"

Если Залужный и Буданов решат участвовать в выборах, между ними возникнет ожесточенная конкуренция. Сложилась парадоксальная ситуация — ни один из ключевых игроков не хочет упускать свой шанс, "и потому все вместе завязли в ситуации взаимного сдерживания".

Это создает условия для того, чтобы во второй тур прошел кандидат "со стороны". Например, типа абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика, которого почти никто не рассматривает как фаворита.

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Напомним, ранее "Телеграф" проанализировал, есть ли у Усика политические шансы в Украине. Разговоры об этом активизировались на фоне встречи спортсмена с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.