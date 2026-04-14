Трамп "зменшився" на фото із королем Нідерландів. Який його зріст насправді
Голландський король "принизив" його одним фото
На тлі недавніх фотографій із Вашингтона президент США Дональд Трамп виявився візуально нижчим за короля Нідерландів, що знову викликало обговорення його заявленого зросту.
Згідно з офіційним медичним звітом Білого дому, опублікованим у квітні минулого року, зріст Трампа становить 75 дюймів (близько 190,5 см, або 6 футів 3 дюйми). Сам політик неодноразово стверджував, що його зріст — 190 см, що, за його словами, зробило б його одним із найвищих президентів історії США.
Однак опубліковані фотографії зустрічі дали новий привід для дискусій: за візуальними оцінками, Трамп виглядає нижче за короля приблизно на 2-3 дюйми (5-7,5 см). При цьому офіційні дані про зріст Віллема-Олександра коливаються в межах 6 футів 2-3 дюймів (188-190,5 см), що теоретично має ставити його і Трампа практично на одну висоту.
Ця візуальна невідповідність знову підігріла чутки про те, чи Білий дім не перебільшує фізичні показники президента, щоб надати йому солідність на тлі світових лідерів, підкреслює видання irishstar.
Візит короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими до Вашингтона став частиною триденного дипломатичного турне. Монарша пара прибула на зустріч з Трампом на тлі напруженого міжнародного порядку денного, у тому числі обговорення всередині НАТО і геополітичні кризи, що тривають.