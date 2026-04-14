Трамп "уменьшился" на фото с королем Нидерландов. Какой его рост на самом деле

Голландский король "унизил" его одним фото

На фоне недавних фотографий из Вашингтона президент США Дональд Трамп оказался визуально ниже короля Нидерландов, что вновь вызвало обсуждения его заявленного роста.

Согласно официальному медицинскому отчету Белого дома, опубликованному в апреле прошлого года, рост Трампа составляет 75 дюймов (около 190,5 см, или 6 футов 3 дюйма). Сам политик неоднократно утверждал, что его рост — 190 см, что, по его словам, сделало бы его одним из самых высоких президентов в истории США.

Однако опубликованные фотографии встречи дали новый повод для дискуссий: по визуальным оценкам, Трамп выглядит ниже короля примерно на 2-3 дюйма (5-7,5 см). При этом официальные данные о росте Виллема-Александра колеблются в пределах 6 футов 2-3 дюймов (188-190,5 см), что в теории должно ставить его и Трампа практически на одну высоту.

Это визуальное несоответствие снова подогрело слухи о том, не преувеличивает ли Белый дом физические показатели президента, чтобы придать ему солидность на фоне мировых лидеров, подчеркивает издание irishstar.

Визит короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы в Вашингтон стал частью трехдневного дипломатического турне. Монаршая чета прибыла на встречу с Трампом на фоне напряженной международной повестки, включая обсуждения внутри НАТО и продолжающиеся геополитические кризисы.