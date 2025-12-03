Маск назвав наступного президента США та заявив, що боїться замаху

Схоже, він передумав створювати власну партію

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що США перебувають на початку "великого 12-річного періоду" республіканського правління. На його думку, чотири роки при владі буде чинний президент Дональд Трамп, а після нього на два терміни (8 років) президентом Штатів стане Джей Ді Венс, що зараз є віцепрезидентом.

Що треба знати:

Ілон Маск побоюється замаху тому уникає особистої присутності на публічних заходах

В ході виступу онлайн перед своєю колишньою командою з DOGE він заявив, що республіканці будуть при владі три терміни

Після Трампа, Маск "пророчить" вісім років президентства Джей Ді Венсу

Дональд Трамп та Джей Ді Венс

Про це Маск заявив під час відеовиступу на зустрічі своєї колишньої команди зі скорочення федеральних витрат, повідомляє Politico. Мільярдер пояснив, що не може бути особисто присутнім на зустрічі, адже побоюється замаху на себе. За словами Маска, він є однією з головних цілей для замаху у США після Трампа та Венса.

Віртуальна поява Маска розчарувала деяких учасників, які очікували побачити його особисто. Однак замість цього той пустився у довгі розмірковування. Окрім політичних "пророцтв" щодо наступного президента Маск говорив про побоювання громадянських конфліктів, теоретичне вимірювання технологічного прогресу цивілізації, наводив аргументи на користь створення колонії на Марсі.

Відносини Маска та Трампа — що відомо

Маск був палким прихильником Трампа на виборах 2024 року. Він допоміг йому прийти до влади, витративши майже 300 мільйонів доларів на підтримку Трампа та інших республіканців.

Він швидко увійшов до найближчого кола президента, з'являючись у Білому домі та на засіданнях кабінету міністрів. Трамп навіть призначив Маска главою Департаменту урядової ефективності (DOGE) для скорочення витрат. Навесні 2025 року Трамп звільнив Маска.

У червні 2024 року, після майже річного періоду тісної співпраці, між Трампом та Маском виник конфлікт. Мільярдер засудив законопроєкт Трампа про зниження податків. На його думку, він значно збільшить державний борг США у 36,2 трильйона доларів.

Маск публічно закликав "убити" цей законопроєкт і розробити альтернативний варіант. Сенат США 29 червня підтримав трампівський бюджет мінімальною перевагою — 50 голосів республіканців плюс вирішальний голос віцепрезидента Джей Ді Венса. Після цього Маск заявив про створення власної партії.

Як розповідав "Телеграф", глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв запропонував Маску з'єднати США й Росію тунелем. Подібний проєкт існував у радянські часи.