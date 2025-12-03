Маск назвал следующего президента США и заявил, что боится покушения

Похоже, он передумал создавать собственную партию

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США находятся в начале "большого 12-летнего периода" республиканского правления. По его мнению, четыре года у власти будет действующий президент Дональд Трамп, а после него на два срока (8 лет) президентом Штатов станет Джей Ди Вэнс, который сейчас является вице-президентом.

Что нужно знать:

Илон Маск опасается покушения и поэтому избегает личного присутствия на публичных мероприятиях

В ходе выступления онлайн перед своей бывшей командой из DOGE он заявил, что республиканцы будут у власти три срока

После Трампа, Маск "пророчит" восемь лет президентства Джей Ди Вэнсу

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

Об этом Маск заявил во время видеовыступления на встрече своей бывшей команды по сокращению федеральных расходов, сообщает Politico. Миллиардер объяснил, что не может лично присутствовать на встрече, потому что опасается покушения на себя. По словам Маска, он является одной из главных целей покушения в США после Трампа и Вэнса.

Виртуальное появление Маска разочаровала некоторых участников, ожидавших увидеть его лично. Однако вместо этого тот пустился в долгие размышления. Кроме политических "пророчеств" по поводу следующего президента Маск говорил об опасениях гражданских конфликтов, теоретическом измерении технологического прогресса цивилизации, приводил аргументы в пользу создания колонии на Марсе.

Отношения Маска и Трампа – что известно

Маск был ярым поклонником Трампа на выборах 2024 года. Он помог ему прийти к власти, потратив почти 300 миллионов долларов на поддержку Трампа и других республиканцев.

Он быстро вошел в ближайший круг президента, появляясь в Белом доме и на заседаниях кабинета министров. Трамп даже назначил Маска главой Департамента правительственной эффективности (DOGE) по сокращению расходов. Весной 2025 года Трамп уволил Маска.

В июне 2024 года после почти годового периода тесного сотрудничества между Трампом и Маском возник конфликт. Миллиардер осудил законопроект Трампа о снижении налогов. По его мнению, он значительно увеличит государственный долг США в 36,2 триллиона долларов.

Маск публично призвал "убить" этот законопроект и разработать альтернативный вариант. Сенат США 29 июня поддержал трамповский бюджет минимальным преимуществом — 50 голосов республиканцев плюс решающий голос вице-президента Джей Ди Венса. После этого Маск заявил о создании собственной партии.

Как рассказывал "Телеграф", глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил Маску соединить США и Россию тоннелем. Подобный проект существовал в советское время.