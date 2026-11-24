Суд першої інстанції зобов’язав орендаря повернути землю київській громаді

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У листопаді та грудні 2023 року Ольга Терентьєва отримувала плату за суборенду приміщення на Виноградарі в Києві. За кілька місяців до цього її чоловік, депутат Київради Михайло Терентьєв, проголосував у земельній комісії за передачу ділянки під будівлею компанії "СВ-5".

"Телеграф" вивчив документи зі справи "Чисте місто" і з’ясував, що компанія здала Терентьєвій частину будівлі на цій ділянці. Докладніше читайте в матеріалі "Несподівані деталі у справі "Чисте місто": як у Києві депутати виділяли землі для пов’язаних компаній".

За даними НАБУ, детективи встановили, що підприємиця отримувала гроші від суборендарів, але не виявили перерахувань орендної плати з її підприємницького рахунку на користь "СВ-5".

Як "СВ-5" отримала ділянку на Виноградарі

У березні 2023 року земельна комісія розглянула проєкт оренди 2 064 кв. м комунальної землі за адресою: проспект Свободи, 5-А. Терентьєв був одним із 17 членів комісії, які проголосували за проєкт. У травні Київрада схвалила передачу ділянки, а в листопаді Терентьєва як підприємиця орендувала у "СВ-5" приміщення площею 114,8 кв. м.

Прокуратура оскаржила передачу землі. Дев’ятого квітня 2026 року Господарський суд Києва скасував рішення Київради й визнав договір оренди недійсним. Суд дійшов висновку, що право оренди ділянки слід було виставити на земельні торги.

Зв’язок співвласниці "СВ-5" із депутатом і запит НАБУ

За даними НАБУ, співвласниця "СВ-5" Валентина Федорук у 2022 і 2024 роках отримувала дохід від громадської організації, яка виконувала функції громадської приймальні Терентьєва. Дві інші її компанії, "Валентина-92" і "Кингста", також отримали комунальні ділянки в оренду. Під час розгляду проєкту щодо ділянки для "Валентини-92" Терентьєв двічі заявляв про потенційний конфлікт інтересів.

Тридцятого вересня 2025 року НАБУ попросило мера Києва Віталія Кличка перевірити, чи був у Терентьєва конфлікт інтересів під час голосувань, і надати відомості про земельні проєкти, щодо яких депутат сам заявляв про нього. У проєкті відповіді Київради зазначено, що ні профільний департамент Київської міської державної адміністрації, ні антикорупційне управління секретаріату ради не уповноважені встановлювати конфлікт інтересів у діях депутатів.

Що розслідували у справі "Чисте місто"

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про операцію "Чисте місто" в лютому 2025 року. За версією слідства, група на чолі з колишнім депутатом Денисом Комарницьким використовувала зареєстровані споруди як підставу для отримання комунальної землі без торгів. Частина цих об’єктів існувала лише в документах.

У справі "Чисте місто" розслідували передачу комунальних ділянок без торгів

Шостого жовтня 2026 року НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що скерували обвинувальний акт до суду. Терентьєв – один із дев’яти обвинувачених. Він зберіг депутатський мандат і продовжує очолювати земельну комісію, яка розглядає проєкти оренди та продажу комунальних ділянок.

Як повідомляв "Телеграф", правоохоронці розслідують можливе розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі реклами Луганською обласною державною адміністрацією вартістю 3,21 млн грн. За версією слідства, частину грошей зняли готівкою і відправили звичайними посилками "Нової пошти".